Yabancıya konut satışına yeni düzenleme

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilecek.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği duyuruldu.

Habere göre, gayrimenkul alım yoluyla Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değiştirilecek. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Ayrıca vatandaşlık kazanmak isteyen yabancının aldığı konuta 3 yıl boyunca satılmaması yönünde şerh koyulacak.

Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

KONUT FİYATLARINI YÜKSELTİYORDU

Gayrimenkul yatırımı karşılığında vatandaşlık programı ilk olarak 2017 yılında hayata geçirildi. Bir yıl sonra vatandaşlık için gerekli olan yatırım miktarı 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. 2021’de yabancılara toplam 58 bin 576 konut satıldı.

Uzmanlar, gayrimenkul alımı karşılığı vatandaşlık uygulamasının, son dönemde konut fiyatlarındaki görülen astronomik artışlarda etkili olduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, inşaat maliyetlerindeki artış ve negatif reel faizin yanı sıra yabancıların giderek artan konut alımlarının da fiyatları yukarı ittiğini vurguluyor.

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