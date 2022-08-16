Yabancıya konut satışında Antalya ilk kez zirvede

Yabancılara en çok konut satışının yapıldığı şehir temmuz ayında Antalya oldu. Böylece yabancıya konut satışında Antalya ilk kez İstanbul'u geçmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre Antalya ilk kez yabancıya en çok konutun satıldığı il oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde Temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı. Bununla birlikte yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,4 artarak 39 bin 322 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu.

Temmuzda en çok Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den konut aldı. 1028 konut alan Rusya vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

ANTALYA ZİRVEDE

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 1154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi. Böylece Antalya 2022 Temmuz döneminde ilk kez İstanbul’u geçmiş oldu.

Antalya’da temmuzda 4 bin 643 konut satılırken bu şehirde yabancıya satışın toplam içindeki payının yüzde 30,6 oldu. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 31,5’e yükselmişti. Böylece Antalya’da satılan yaklaşık her üç konuttan birinin yabancıya satıldığı görüldü.

SAVAŞ SONRASI İLGİ HIZLANDI

İran, Irak gibi ülkelerin vatandaşlarının gayrimenkul ilgisinin yanında bu yılın şubat ayında Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte bu Rusların ve Ukraynalıların da Türkiye’deki konut alımları hızlanmıştı.

Rusların gayrimenkul için Türkiye’de en çok ilgilendiği şehir ise Antalya oldu. Ancak yabancıya konut satışlarının hızlanması bu şehirdeki satılık ve kiralık konut fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

FİYATLAR ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan mayıs ayı konut fiyat endeksi verilerine göre Antalya-Burdur-Isparta bölgesindeki yıllık fiyat artışlarının yüzde 180 olduğu belirtmişti.

Gayrimenkul değerleme hizmeti veren Endeksa’nın verilerine göre ise temmuz ayında Antalya’daki konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 238,43 seviyesinde bulunuyor.

VATANDAŞLIĞA ZAM GELMİŞTİ

Son olarak yabancıya konut satışı yoluyla vatandaşlık verilmesi tartışmalara neden olmuş, bunun da ülke genelinde konut fiyatlarını artırdığı ileri sürülmüştü.

Sonrasında mayıs ayında çıkan yönetmelikle 250 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı edinilebilmesi uygulamasında parasal limitinin 400 bin dolar veya karşılığı döviz miktarına yükseltildi.

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