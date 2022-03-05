Yağ kuyruğu! Vatandaş marketlere akın etti, satışlar sınırlandırıldı

Ayçiçek yağında stokların tükenmesi ve fiyatların daha da artması riskine karşı vatandaş, İstanbul'da marketlere akın etti. Birden fazla ayçiçek yağı alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı. Stokçuluk yapıldığını öne süren vatandaşlar ile market çalışanları arasında gerilim yaşandı.

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Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra günlerdir süren Rusya – Ukrayna savaşı, ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti.

ZİNCİR MARKETTE UZUN KUYRUK

İstanbul Beylikdüzü'de çekilen görüntülerde büyük bir zincir markette uzun kuyruklar oluştuğu, vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde ise bir marketin kapısının önünde vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüntülere yansıdı.

“YAĞ SATIŞLARIMIZ 1 ADET İLE SINIRLIDIR”

Esenyurt ilçesinde ise Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL'den satıldığı görüldü.

Zincir marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, “Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısı asıldı.

‘STOKÇULUK YAPIYORLAR’ DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

Market çalışanının, ayçiçek yağlarını reyondan kaldırdığı anların görüntüsünü kaydeden vatandaşlar, “Bize satılmıyor. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil” diye isyan etti.

CHP’Lİ ÖZKAN: AKP DÖNEMİ BU KUYRUKLARLA HATIRLANACAK

Yaşananlara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Etme bulma dünyası… İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlarla dalga geçiyorlardı. AKP dönemi ekmek, akaryakıt ve taneyle kısıtlandırılarak satılan yağ kuyruklarıyla hatırlanacak” ifadelerine yer verdi.

3 SAAT ARAYLA FİYAT FARKI FATURAYA YANSIDI

İstanbul'un Pendik ilçesi Nazımbey Caddesi'ndeki bir markette ise saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı görüldü. Aynı marka üründe 3 saat arayla yapılan alışverişte ortaya çıkan fiyat farkı faturaya yansıdı.

MARKETLERDE İZDİHAM!

Marketlerde ayçiçek yağı almaya çalışan vatandaşların izdiham oluşturduğu görüntüler İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı tarafından paylaşıldı.

Görüntüleri paylaşan Ergun, “İktidarın sebep olduğu ekonomik kırılganlığı ve belirsizliği artık herkes hissediyor. İnsanlar para ödeyerek aldıkları ayçiçek yağlarını kıtlık yaşanacak, fiyatlar artacak korkusuyla adeta kapışıyor. 2022 Yılında yaşadığımız bu görüntüler AK Parti’nin eseridir” dedi.

Suat Sarı ise, “Ucuz ayçicek yağı almak için hırpalanan insanlar, ezilme tehlikesi geçiren çocuklar… 2022 yılında ülkemizde yaşanan şu görüntüler utanç verici ama nedense sebep olanlar bir türlü utanmıyor” ifadelerini paylaştı.

“BEDAVA MI BU YAHU?”

Bir markette çekilen görüntülerde, vatandaşların reyonda dörtlü paket halinde satılan 5 litrelik ayçiçek yağlarını almaya çalışırken izdiham oluşturduğu görülüyor. O anlarda vatandaşlardan “Bedava değil ama…”, “Bedava mı yahu?”, “Çocuk var çocuk”, “Ne yapıyorsunuz yahu”, “Bedava sandılar herhalde” sesleri yükseliyor.

“YAĞLARI TOPLUYORLAR”

İstanbul’da bir başka markette ayçiçek yağı reyonlarının boşaltıldığını kayıt eden vatandaş, “Şu an topluyorlar. Şu anda 132 lira yazıyor ama yarın Allah bilir ne olacak” dedi.

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