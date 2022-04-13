Yakında dövizde dalgalanma olabilir

Ekonomist Atilla Yeşilada yeni bir kur şoku beklediğini söyledi. Türkiye'nin bu kez başını cari açığın finansmanının yakacağını söyleyen Atilla Yeşilada, Rus turistlerin tatile gelip gelememesinin kritik olduğunu vurguladı.

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Türkiye'de önümüzdeki 12 hafta içinde Aralık 2021 benzeri bir döviz şokunun daha yaşanabileceğini öngören ekonomist Atilla Yeşilada, bu kez Türkiye'nin başını “cari açığın finansmanı” sorununun yakacağını söyledi.

Ukrayna krizi başlamadan önce Türkiye için cari açık tahminleri 15-20 milyar dolar seviyesindeyken son dönemde bu tahminlerin 40 milyar dolara kadar çıktığını vurgulayan Yeşilada, Ukrayna savaşının cari açığın turizmle finansmanı planını suya düşürdüğünü vurguladı. Yeşilada, “İthalat ihracattan çok daha hızlı artıyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) da artık bizi kurtaramaz. Ben de paramı KKM'ye yatırdım ama yeni giriş için neden yok. Kurumlar ve bireyseller yeniden döviz almaya başladı” ifadesini kullandı.

DÖNÜŞLERE DİKKAT

Yeşilada “KKM dönüşlerine dikkat, dolara geçiş başlarsa sorun erkene çekilir. Ukrayna savaşı uzarsa ve Rusların tatile ülkemize gelemeyeceği belli olursa yine sorun erkene çekilir” dedi.

Yılı 18 TL altında bir kurla kapatırsak şanslıyız

İç ve dış gelişmeler paralelinde Yeşilada Türkiye'nin yılı 18 TL'nin altında bir dolar kuru ile kapatmasının ‘şans' olacağını söyledi.

Gayrimenkul fiyatlarında balon oluştu

– Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe bir balon oluştuğunu, bu balonun da her balon gibi patlayacağını söyledi. Yeşilada, “Elinizde dolarınız, Euro’nuz, rubleniz varsa Türkiye'de yatırım amacıyla konut almak için kötü zaman çünkü yakında TL'de yeni bir düşüş yaşanacak ve o zaman elinizdeki para ile çok daha uygun evler alabileceksiniz. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ancak Erdoğan'ın ekonomi politikaları sürdürülebilir değil ve büyük olasılıkla bu yaz bu daha net ortaya çıkacak” ifadesini kullandı.

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