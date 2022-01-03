Yatırımlar çakıldı ihracat büyümeyi sırtladı

Kurların rekorlara imza attığı ve ekonomide dalgaların yükseldiği yılın son çeyreğinde yatırımlar çakılırken, yüksek talep ve ihracattaki ivme büyümenin bayrak taşıyıcısı oldu.

Sayime BAŞÇI

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Son 3 aylık verilere göre, yılın son çeyreğinde büyüme oranının yüzde 5.3 olması beklenirken, bir önceki çeyreğe göre ise hız kaybederek yüzde 1.3'te kalması bekleniyor. Yıllık ortalamada ise toplam oranın IMF tahminleri olan yüzde 9'u da aşarak yüzde 10'lara çıkmasını öngören tahminlere göre, özellikle yatırımlarda yaşanan çakılmanın etkisiyle 2021'de kaydedilen rekor büyümelerin 2022'de hızını keseceğine dikkat çekiliyor.

KREDİLERDE %10 KÜÇÜLME

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yayınlanan ‘Ekonomik büyüme ve Tahminler 2021' araştırmasının sonuçlarına göre, büyümenin ana kaynakları 4'üncü çeyrekte hizmet sektörüne olan talepteki yüzde 30'dan fazla artış ve ihracat oldu.

Diğer taraftan bu dönemde yatırım malı ithalatı ise yüzde 7.2 oranında azaldı. Raporda “Yıllık bazda ise yatırım malı ithalatının ve kamu yatırım harcamalarının yüzde 23 azalacağını hesaplıyoruz. Ticari krediler ve kredi kartlarında da yüzde 10'a yakın küçülme beklenmektedir” tespitleri yapıldı.

Büyüme baskılanacak

Raporda yatırım mallarındaki verilerden yola çıkılarak “Bununla birlikte yatırım malları ithalatı başta olmak üzere yatırım öncü göstergelerinin yıllık bazda azalması ya da yerinde seyretmesinin gelecek dönem büyümesini baskılayacağını da unutmamak gerekir” ifadelerine yer verildi.

Yine raporda büyümeyi sırtlayan dış ticaret verilerine ilişkin, “Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda dış ticaret dengesi lehine ihracatın yüzde 10.4 artmasını, ithalatın ise yüzde 22.1 azalmasını bekliyoruz” denildi.