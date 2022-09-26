Yemek kartları kalkıyor mu? Yemek kartı zorunluluğu kaldırılıyor

Yemek kartları milyonlarca çalışan tarafından hemen hemen her gün kullanılıyor. Vergi istisnasının kapsamın yemek kartı zorunluluğu kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına girecektir." dedi. Yemek kartı zorunluluğu kaldırılması hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği törende yemek kartları ve çalışanların yemek ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan; “İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan, 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz. Bir diğer müjdemiz, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğal gaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz.” dedi.

YEMEK KARTI KULLANMA ZORULULUĞU KALKIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “2. Türkiye Çiftçi Zirvesi”nde konuştu:

“Ayrıca, toplumumuzun farklı kesimlerine verdiğimiz çeşitli desteklere yenilerini de eklemeye devam ediyoruz. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız ücretli çalışanlarımıza yönelik yeni bir müjdemizi açıklamıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında bir ara düzenleme yaparak çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkarmıştık. Yıl sonunda da yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar güncelleyeceğiz. Şimdi de güncel bir düzenlemeyle yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarını da bundan böyle vergi istisnası kapsamına alacağız.

İTO YEMEK KARTI KULLANIMI ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINDAN MEMNUN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınması önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez dün İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni’nde açıkladığı işveren ve çalışanlara yönelik kararlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, çalışanlara yemek ödemelerinde yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının büyük bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, “İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınması önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Böylelikle yemek kartı nedeniyle oluşan komisyon masrafı ortadan kalkacak. Hem iş yeri sahiplerinin maliyetleri azalacak, hem de çalışanlar ekstra zamlarla karşılaşmayacak. Bu durum enflasyonla mücadeleye de pozitif yansıyacak.” ifadelerini kullandı. AA