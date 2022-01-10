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Yeni 20 TL’lik banknotlar tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotlar bugünden tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

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Yeni 20 TL’lik banknotlar tedavüle girdi

TCMB E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

Açıklamada, “Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır. I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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