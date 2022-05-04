Yerli oyuncular rekabette yeniden sahnede

Süper Lig’de forma giyen yerli oyuncular performanslarıyla ön plana çıkarken özellikle 4 büyük kulüpteki futbolcuların değeri on milyonlarca Euro’yu buluyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda, yerli futbolcuların kulüplerine katkılarıyla daha fazla ön plana çıktığı görüldü.

Uğurcan Çakır, kalesini koruduğu Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli paya sahip olurken, piyasa değerini de 18 milyon Euro'ya çıkardı.

Dünya futbol piyasalarını takip eden Transfer Markt'ın verilerine göre, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu 15 milyon Euro değere ulaşırken, Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu 9.5 milyon Euro, Arda Güler de 2.2 milyon Euro piyasa değerine sahip oldu.

Kaleciler arasında Uğurcan Çakır ile birlikte Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır da değerlerini artıran isimler oldular. Destanoğlu bu sezon 10 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşırken, Bayındır da değerini 15.5 milyon Euro'ya yükseltti. Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan, Beşiktaşlı Serdar Saatçı, Kasımpaşalı Eren Elmalı ve Fenerbahçe'den Giresunspor'a kiralık olarak giden Muhammed Gümüşkaya da bu sezonki performanslarıyla değerini en hızlı artıran oyuncular oldu.

Süper Lig'in değeri City etmiyor

Süper Lig'in piyasa değeri de 944.8 milyon Euro olurken, halen Avrupa'nın pek çok liginin oldukça altında değere sahip olduğu görüldü. Alman Bundesliga 4.06 milyar Euro, İngiliz Premier League de 8.66 milyar Euro değere sahip. İspanyol La Liga'nın piyasa değeri 5.01 milyar Euro olurken, Fransa'nın Ligue 1'inin değeri 3.71 milyar Euro'ya ulaştı. En değerli kulüplerin zirvesinde ise İngiltere'nin Manchester City takımı 959.3 milyon Euro yer aldı.

En değerli Fenerbahçe

Kulüplerin değerlerine de bakıldığında Fenerbahçe 133.3 milyon Euro ile zirvede yer alırken onu 112.1 milyon Euro ile Trabzonspor, 104.2 milyon Euro ile Galatasaray ve 101.9 milyon Euro ile Beşiktaş takip etti.