Rambo Okan bu sefer Boğaz’da ortaya çıktı: Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışırken yakalandı

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Trabzonspor bayrağını “Rambo” lakabıyla tanınan Okan G. kesmeye çalıştı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen fanatik Fenerbahçe taraftarı Okan G. polis ekiplerince yakalandı.

Habip ATAM

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Süper Lig'de Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, dev bordo mavi bayrak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Polis, bugün saat 11.20 sıralarında bir kişinin köprüdeki bayrağı kesmeye çalıştığını belirledi. Kısa süre içerisinde kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin Fenerbahçe fanatikliğiyle bilinen ve akli dengesinin yerinde olmadı belirtilen, “Rambo” lakaplı Okan G. olduğunu belirledi. Boğazda dalgalanan dev bayrağın iplerinin kesmeye çalışan Okan G. Küçükçekmece'de yakalandı.

‘BEN YAPTIM' DEDİ

Polis ekiplerince Çengelköy Polis Merkezine götürülen Okan G.'nin bayrağı kesmeye çalışan kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği belirtildi.

SAHAYA FENERBAHÇE BAYRAĞI DİKMİŞTİ

Emniyetteki işlemleri devam eden Okan G. daha önce de birçok kez gündeme gelmişti. Okan G., 2002'de Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray-Samsunspor maçından kısa süre önce içeriye girerek sahaya Fenerbahçe bayrağı dikmişti. Yanına yaklaşmaya çalışan görevlilere de bıçak sallamıştı.

MARATONDA BİRİNCİ OLMUŞTU

Rambo Okan, 2008'de yapılan 30. Avrasya Maratonu'nda 40-44 yaş kategorisinde 2 saat 48 dakikalık derecesiyle birinci olarak bir kez daha gündem olmuştu. Kupa ve madalya alarak herkesi şaşkına çeviren Rambo Okan'ın parkur dışına çıktığı ve kestirme bir yol kullandığı ortaya çıkmış ve derecesi iptal edilmişti.

POLİSİN SİLAHINI ÇALMIŞTI

Daha sonraki yıllarda, sahaya inerek futbolcuların bacağına sarılan, Aziz Yıldırım'ın istifası için çatıya çıkan Rambo Okan 2010'da yürekleri ağza getiren bir olaya imza attı. Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde yaşanan olayda Okan G., nöbet noktasındaki bir polisin MP5 tipi silahını çalmıştı. 30 mermisiyle çalınan silah sebebiyle statta dahi arama yapılmıştı. Polisin alarma geçtiği olayda Okan G. uzun uğraşların ardından yakalanmıştı.