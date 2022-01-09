‘Yeşil enerji enflasyonu tetikliyor’

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, yeşil dönüşümü önceleyen ekonomi politikalarının orta vadeli enflasyon tahminleri için "ölçülebilir yukarı yönlü riskler" yarattığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Schnabel, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikaların enerji fiyatlarını uzun süre daha yüksek tutacağını ve ECB’nin teşviklerini planlanandan daha hızlı geri çekmeye zorlayabileceği konusunda uyardı.

ECB’nin piyasa operasyonlarından sorumlu yöneticisi olan Schnabel, fosil yakıtlardan daha yeşil, düşük karbonlu bir ekonomiye planlı geçişin “orta vadede temel enflasyon projeksiyonu için ölçülebilir yukarı yönlü riskler oluşturduğunu” söyledi.

ENERJİDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONU TETİKLEDİ

Euro bölgesindeki 19 ülkede enerji fiyatları Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak rekor seviyeye yaklaştı. Ekonomi, corona virüsü pandemisinin etkisinden kısmen toparlandıktan sonra enerji fiyatlarında gerçekleşen keskin bir artış, enflasyonu Aralık ayında yüzde 5’e yükseltti. Bu seviye euro bölgesi için yeni bir rekor.

Schnabel, karbon vergisi gibi iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikaların ve daha yüksek enerji maliyetleri için yoksul hanelerin giderlerini karşılamaya dönük tedbirlerin enflasyonist baskıları artırdığını söyledi.

‘ECB POZİSYONUNU YENİDEN GÖZDEN GEÇİREBİLİR’

ECB, enerji fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu belirterek ultra gevşek para politikasını en az bir yıl daha sürdürmeyi taahhüt etmişti.

Ancak, Amerikan Finans Birliği’nin Cumartesi günkü yıllık toplantısına video bağlantısı aracılığıyla konuşan Schnabel, yeşil enerji geçişinin enflasyonist etkisinin merkez bankasını bu pozisyonu yeniden gözden geçirmeye zorlayabileceğini söyledi.

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