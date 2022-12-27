Yılbaşı akşamı evde iki tek atmanın bilançosu: Gel de içme!

Yeni yıla günler kaldı. Alkollü içecek fiyatları, 31 Aralık akşamı evinde iki tek atıp 2023'ü karşılamak isteyenleri ürkütüyor.

Taşkın SU

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Alkollü içecek ve sigaradan alınan yüksek vergi, 2002 yılından beri AKP iktidarının bütçeyi ayakta tutmak için kullandığı en etkili kaynaklardan biri…

Alkollü içeceklere bu yıl son olarak geçen ekim ayında zam geldi. 2021 yılının son zammı ise kasım ayında yapılmıştı.

LÜKSÜN DE LÜKSÜ

Yeni yıla günler kala 2021-2022 arasındaki alkollü içecek fiyatlarını karşılaştırdık; hayat pahalılığı ve enflasyonla boğuşan Türkiye’de bir duble içki içmenin lüksün de lüksü olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl 92 TL olan, halk arasında ‘küçük’ diye tabir edilen 35’lik rakının şimdiki fiyatı yüzde 106 artışla 190 lira oldu. Eskilerin yılbaşı gecesi öncesi “Bir büyük sallarız” dediği 70’lik rakının fiyatı 175 liradan 359 liraya çıktı.

Yılbaşını fırsat bilip “Rakı her zaman içilir, biraz kesenin ağzını açalım” diyenler iki kere düşünün… Zira viski fiyatları da Roma mızrağı gibi!

Kimine göre orta halli, kimine göre kötünün iyisi bir “Scotch” geçen yıl 249 liradan satılırken, bu yılki fiyatı 429 lira…

Mevzubahis 70’lik viskinin Almanya fiyatı ise 15 Euro… Almanya’da 1.5 saat çalışarak bir şişe viski alınırken, Türkiye’de bir asgari ücretlinin aynı viskinin tadına bakması için 17 saat çalışması gerekiyor.

“Ağrısız başım, kaygısız aşım” diyenlerin tercihi olan bira da eskisi gibi makul değil…

Geçen sene 14 lira 75 kuruş olan bir kutu biranın fiyatı 28 liraya çıktı. Geçen sene 95 liradan satılan ekstra karışık kuruyemişin kilosunun 155 liraya yükseldiğini de hatırlatalım.

Yemek sonrası kahvenin yanında yuvarlanacak nane likörünün (35’lik) fiyatı bile 189 lira oldu.

2024 YILINDA ETİKETLER DÖRT HANELİ OLABİLİR

Bu yıl Ocak ayının ilk haftası üretici enflasyonu rakamlarının açıklanmasının ardından AKP iktidarı, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47.4 oranında zam yapmıştı.

2023 yılının Ocak ve Temmuz aylarında da yapılacak ‘otomatik’ zamlar sonrası 2024 yılına girerken alkollü içecek fiyatlarının dört haneye çıkması çok da sürpriz olmasa gerek…

*İlgili yasa gereği alkollü içecek üreticilerinin ve markalarının ismi verilememektedir.



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