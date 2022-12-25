Yılbaşı alıverişinde merdiven altı ürün uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan ürün fiyatlarının merdiven altı üretim yapan fırsatçıları ortaya çıkardığına dikkati çekerek, tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu aktardı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşında vatandaşların “merdiven altı” tabir edilen kalitesiz ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımız yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı” ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasında artan ürün fiyatlarının merdiven altı üretim yapan fırsatçıları ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını vurgulayan Palandöken, “Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların da ekmeğine yağ sürüyo” değerlendirmesinde bulundu.

‘TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ DİYE SATILIYOR’

Palandöken, yılbaşında vatandaşların merdiven altı üretime karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle kilogram fiyatı yüksek olan işlenmiş et, süt ve süt ürünleri ile kuru yemişlerde tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu aktardı.

Üretim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu ürünlerin piyasada belli bir fiyatının olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Alışveriş yapılırken vatandaşlarımız sağlığını düşünmeli ve sırf ucuz diye bilinmedik yerlerden alışveriş yapmamalı. Onun yerine imalat, temizlik ve hijyen belgesi olan mahalle esnafımız tercih edilmeli. Vatandaşlarımız gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmekten çekinmemeli” (AA)

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