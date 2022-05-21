Yüreği haktan yana atanları bekliyoruz

Salıcı, “Mitingimizin adı Milletin Sesi. Bu nedenle halkımızın yaşadığı sorunlar Saray tarafından duyuluncaya kadar bu mitinglerimiz devam edecek” değerlendirmesi yaptı.

Fırat FISTIK

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CHP'nin ‘Milletin Sesi' adıyla bugün Maltepe'de yapacağı miting için tüm hazırlıklar tamamlandı. SÖZCÜ'yü ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, miting programını açıkladı. Salıcı “Biz geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Yüreği haktan, hukuktan, demokrasiden ve özgürlükten yana atan tüm vatandaşlarımızı mitingimize bekliyoruz. Mitingimizin adı Milletin Sesi. Bu nedenle halkımızın yaşadığı sorunlar Saray tarafından duyuluncaya kadar bu mitinglerimiz devam edecek” dedi.

YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI

18.00'de başlayacak olan Maltepe mitinginde protokol olmayacak, milletvekilleri ile parti yönetimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını halkın arasında dinleyecek. 6'lı masayı oluşturan diğer 5 partinin de davet edildiği mitingde, 5 vatandaş da kürsüden sorunlarını anlatacak. Mitingde, Türk Bayrağı ve CHP flamaları dışında hiçbir pankart ve bayrak olmayacak.

Miting için Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki, Genel Merkez yöneticileri, il yöneticileri ve İstanbul milletvekilleri yoğun bir çalışma yürüttü. Maltepe Meydanı'nda beton zemin üzerine dev bir platform kuruldu. Platform sayesinde mitinge katılan tüm vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu izleyebilecek. Mitingi izlemek üzere 300 yerli ve yabancı gazeteci akreditasyon yaptırdı. Yabancı gazeteciler ve yabancı konuklar için simultane çeviri yapılacak. Duyma engelli vatandaşlar için de işaret dilinde çeviri sağlanacak. Vatandaşların telefon ve internet iletişimi için 15 seyyar baz istasyonu da kuruldu.