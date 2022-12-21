Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol ücreti belli oldu

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için 2023 yılında tahsil edilecek bandrol ücreti aynı miktarda uygulanmaya devam edilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

BANDROL ÜCRETİ NE KADAR?

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak. AA