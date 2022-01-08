Zafer Havalimanı yine zarar yazdı

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'nda işler yolunda gitmiyor.

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Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 Kasım 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılan Zafer Havalimanı 2021 yılını zararla kapattı.

2021’de havalimanını kullanan kişi sayısı 22 bin 936’da kaldı. Havalimanının 2021 yolcu garantisi bir önceki yıla göre 38 bin 381 yolcu artışı öngörüsüyle 1 milyon 317 bin 733 olarak belirlenmişti. Yolcu kapasitesi için yapılan hesaplamadaki pay yüzde 98,2 oldu.

Havalimanı işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor.

50 milyon Euro’luk yatırım maliyeti olan işletmeci şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon Euro’luk garanti ödemesi yapmıştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün dün yayınladığı verilere göre,

2021 yılında 640’ı iç hat 48’i dış hat olmak üzere Zafer Havalimanı’na toplam 688 uçak indi. Bu uçakların 302’si ticari uçaktı.

İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak.

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak’ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.

ALICI BEKLİYOR

İşletmeci şirket İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, geçtiğimiz yıl Zafer Havalimanı’nı satmak için teklifleri beklediklerini söylemişti.

Keleş, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” demişti.

Şu ana kadar havalimanından bir kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye aktarmak zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

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