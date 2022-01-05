Zam farkı ne zaman ödenecek 2022: Memur ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emeklisi vatandaşlara verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammın yüzde 7.5 olarak güncellendiği duyuruldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre memur ve emekli maaşlarında artış geldi. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Merakla beklenen zam oranlarının belli olmasının ardından gözler bu kez zam farkının alınacağı tarihe çevrildi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Ocak – 26 Ocak tarihleri arasında alacak.

Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşını 25 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında alacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL’ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141’ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.