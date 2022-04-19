Zamlar da BOTAŞ’ı zarardan kurtaramadı

2017’de 3.3 milyar lira kâr eden BOTAŞ, varlık fonuna devredildiğinden bu yana zarar ediyor.

Başak KAYA

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Ağustos 2020'den bu yana 9 kez yapılan artışla doğalgaza gelen toplam zam oranı yüzde 125'e çıktı. Vatandaşlar doğalgaz faturaları altında ezilirken, BOTAŞ da zarardan zarara koşuyor. 100 milyar liralık borcu geçen yıl silinen ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde bulunan BOTAŞ, yine

borç batağına saplandı.

EN BÜYÜK BORÇ KALEMİ

2017'de 3.3 milyar lira kâr eden BOTAŞ, varlık fonuna devredildikten bu yana zarara girerken Ocak-Mart 2022 döneminde borç hanesine 52.5 milyar lira daha yazıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda, “BOTAŞ'ın 100 milyar TL dolayında borcu geçen yıl yapılan düzenlemeyle silinmesine rağmen TVF bünyesindeki bu kuruluş, yine borç batağına girdi. Ocak-Mart 2022 döneminde borç verme kaleminde en büyük para 52.5 milyar TL ile BOTAŞ'a aktarıldı” denildi. Raporda şu bilgilere yer verildi: “Hane halkına sosyal yardım olarak verilen 2.3 milyar TL ile, özel şirketlere verilen 1.4 milyar TL de borç verme kaleminde yer alıyor.

Geçen yılın mart ayında 46.2 milyar TL olan cari transferler, bu yılın aynı ayında 85.8 milyara yükseldi. Görev zararı olarak bilinen cari transferlerde, geçen yıl ocak-mart döneminde 133 milyar lira olan tutar, yüzde 67 artışla 224 milyar TL'ye çıktı. Bütçedeki 657 milyar liralık cari transfer ödeneğinin yüzde 34'ü, ilk üç ayda harcandı.”

SGK DA BATAKTA

İktidarın sürekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) CHP'nin batırdığını söylediği hatırlatılan raporda SGK'nın açıklarını kapatmak için üç ayda Hazine'den 30.7 milyar TL aktarıldığı kaydedildi. Raporda, şöyle denildi: “Aynı dönemde iktidarın özel kasasına dönen Ziraat Bankası'na 1 milyar 794 milyon, Halkbank'a ise 2 milyar 134 milyon TL zarar transferi yapıldı. Geçen yıl ocak-mart döneminde 48 milyar TL olan faiz giderleri bu yıl 85 milyar TL'ye çıktı.”