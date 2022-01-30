Zamlar otobüs firmalarını vurdu: Bu iş kontak kapatmaya kadar gider

Bir yıl içerisinde akaryakıta 79 kez zam gelmesi ve Şubat ayının ilk haftasında tekrar zam geleceği iddiaları otobüs firmalarını isyan ettirdi. Mazotun 15 lirayı bulduğunu söyleyen otobüs firmaları, “3-4 gün içinde yine zam geleceği söyleniyor. Mazot arttıkça, bilet fiyatları artıyor. Eğer böyle giderse otobüsler kontak kapatmaya kadar gider” ifadelerini kullandı.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yıl içerisinde akaryakıta 79 kez zam gelmesiyle birlikte bir çok sektörün girdi maliyetleri yüksek oranda arttı. Akaryakıta ardı ardına gelen zamlardan en çok olumsuz etkilenen otobüs firmaları oldu.

Şubat ayının ilk haftasında akaryakıta zam gelmesini bekleyen akaryakıt firmaları, kara kara düşündüklerini belirterek zamlara tepki gösterdi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver ile birlikte Salihli ilçesindeki otogarda faaliyet gösteren otobüs firmalarının acentelerini ziyaret ederek yaşanan sıkıntıyı yerinde dinledi.

“ZAMLARDAN SONRA İSTANBUL SEFERİNİ İPTAL ETTİK”

CHP'li Başevirgen'in ziyaretinde akaryakıt zamlarının yarattığı olumsuzluklardan söz eden bir otobüs firmasının acente yetkilisi, zamlardan sonra bazı seferleri iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Acente yetkilisi yaptığı açıklamada, biletlere yaptıkları zammın bile otobüslerin giderlerini karşılamadığını ifade ederek şöyle konuştu: “Bu aralar hiç keyfimiz yok. Bir taraftan elektrik, bir taraftan akaryakıt zamları. 1600 lira kira veriyoruz, 2 bin lira elektrik faturası ödüyoruz. 10-15 günde birde akaryakıta zam geliyor. Artan akaryakıt ücretlerinden dolayı İstanbul seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Mazot 600 lirayken bilet fiyatları 120-130 lira arasında değişiyordu. Mazot 1500 lira oldu bilet fiyatları 170-180 lira arasında değişiyor. Ancak bu bile mazot maliyetlerini karşılamıyor. Bu nedenle İstanbul seferini iptal ettik. Böyle giderse önümüzdeki süreçte şehirlerarası ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanır.”

“BÖYLE GİDERSE BU İŞ KONTAK KAPATMAYA KADAR GİDER”

Salihli otogarından bilet almaya gelen bir müşteri ise yüksek bilet fiyatlarından dert yanarak şu ifadelere yer verdi: “Geçen hafta Mersin'den Manisa'ya 160 liraya gelmiştim. Şimdi ise Manisa'dan aynı yere bilet fiyatı 220 liraya yükselmiş. Bir hafta içinde 60 lira zam gelmiş. Artık bir kentten başka bir kente nasıl gideceğiz diye düşünüyoruz.”

Müşterinin bilet fiyatlarına karşı tepkisinin normal olduğunu söyleyen otobüs firması acentesi yetkilisi ise, gelen zamların akaryakıta yapılan zamların sebep olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Mazot yaklaşık 15 lira olmuş. 3-4 gün içinde ise yaklaşık 90 kuruş daha zam geleceğini duyduk. Bizim yapacağımız bir şey yok. Biletlere yansıtılan zamlar bile akarkayıt maliyetlerini karşılamıyor. Eğer böyle giderse önümüzdeki günlerde otobüsler kontak kapatmaya kadar gider. Çünkü kazanmıyor, zarar ediyor.”

“TÜRKİYE DERİN BİR BATAKLIĞA SÜRÜKLENİYOR”

Salihli otogarındaki ziyaretlerinden sonra kısa bir açıklamada bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, enerjiden gıdaya ve akaryakıtta gelen zamlar yüzünden artık tüm sektörlerin ekonomik bir dar boğazın içinde olduğunu ifade etti.

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle son bir yıldır Türkiye Cumhuriyet tarihinde böyle bir ekonomik kriz görmedi. Eskiden topulumun belli bir kesimi ekonomik sorundan şikayet ederdi. Şimdi vatandaşından, esnafına, çiftçisinden, emeklisine, sanayicisine kadar toplum her kesimi isyanda. Türkiye derin bir bataklığa sürükleniyor.

AKP iktidarı hala bunun farkında değil. Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını kullandığımızı iddia edenler, gelsinler de hem vatandaşın, hem de otobüs firmalarını sıkıntılarını dinlesinler. Şubat ayının ilk günlerinde akaryakıta bir zam daha geleceği söyleniyor. Akaryakıta zam demek, birçok ürüne de zam geleceği anlamına gelir. Eğer böyle giderse önümüzdeki aylarda Türkiye'de önemli derecede ulaşım sıkıntısı yaşanabilir.”

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