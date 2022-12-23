Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak ayında yatacak mı?

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret ile çalışanlar maaşlarını yüzde 54 zamlı olarak başlayacak. 2023 yılı asgari ücret net 8 bin 500 lira, Brüt asgari ücret 10 bin 8 lira olacak. 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak olan zamlı asgari ücret şubat ayında hesaplara yatacak.

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Asgari ücret 2023 yılında ne kadar olarak uygulanacak belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü ve son toplantısının ardından, uzlaşma sağlanamazken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve işveren heyetinin katıldığı üçlü toplantıda belirlendi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı asgari ücret 2023 yılı itibariyle yürürlüğe girecek ancak çalışanlar zamlı asgari ücreti şubat ayında alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, “2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 TL’dir” dedi.

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2023'te brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın patrona aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 TL’ye yükseldi. Brüt asgari ücret 10 bin 8 TL, net asgari ücret 8 bin 506 TL oldu. Net asgari ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi. İşverene verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 250 liraya yükseltildi.