Zincir marketlerden dert yanan TESK Başkanı: Perakende Yasası çıkarılmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin haftanın 7 günü açık olup, her ürünü satmalarından dolayı esnafın mağduriyetinin arttığına vurgu yaptı ve 'Perakende Yasası çıkmalı' talebini yineledi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir” dedi.

Palandöken, gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden birinin zincir marketler olduğunu belirtti.

‘HAFTANIN 7 GÜNÜ SATMADIKLARI ÜRÜN YOK’

“Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi ‘mini’ konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar” diyen Palandöken, “Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok” diye konuştu.

Palandöken, “Bir esnaf aynı dükkanda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar” dedi.

‘PİYASA FİYATLARIYLA HAMUR GİBİ OYNUYORLAR’

Palandöken, zincir marketlerin hem esnafın kazancını hem piyasa fiyatlarını etkilediğini belirterek, “İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Zincir marketler bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar” dedi.

Palandöken’in bu konudaki talepleri ise şöyle oldu:

“Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmasını zaman kaybetmeden bitirerek TBMM’den kısa sürede çıkarılması sağlanmalı. Çünkü perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur.”

‘ESNAFIN TEK UMUDU PERAKENDE YASASI’

Palandöken, perakende yasasının çıkarılmasında geç kalındığını ve zincir marketlere düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, “Yıllardır esnaf Perakende Yasasında zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor. Bu konuda artık geç kalınıyor” dedi.

“Piyasadaki aktör sayısı çoğalırsa bu fiyatlar böyle olmaz” diyen Palandöken, “Vatandaşın fiyatların ucuzlaması ile rahatlaması için hükümet tarafından alınan tedbirler bu zincirlerde işe yaramıyor. Perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur. Tüm ürünlerde fiyat birliği için şehrin dokusunu bozmadan oradaki esnafı da tedirgin etmeden bir düzenleme yapılmalı” taleplerinde bulundu.

“Zincirler eve bir tane limon almanız gerekirken bir file almanıza neden olup, israfa da yol açıyorlar” diyen Palandöken, şöyle devam etti:

“En önemlisi bazı ürünlerin yanında ‘indirimli’ diye tuzak ürünler koyarak satış yapıyorlar. Perakende yasası bir an önce çıkarılarak bu olumsuz gidişata dur denilmeli. Esnaf olmazsa ticaret olmaz, rekabet olmaz. Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir. Artan enflasyonun düşmesinin tek yolu kuralsızlığın düzeltilmesi ile olur.” (DHA)

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