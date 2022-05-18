Ziraat Bankası’ndan Kemer Country için ‘imara açın’ itirazı

Demirören Holding'in borcuna karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country arazisi için İBB’nin planlarına banka itiraz etti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Ziraat Bankası, arazinin imara açılarak usulsüz verdiği kredi nedeniyle uğradığı zararın kapatılmasını istiyor” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Eyüpsultan Kemerburgaz'da Demirören Holding’in kredi borçları nedeniyle Ziraat Bankası'na geçen Kemer Country, İBB Meclis gündemine geldi.

Ziraat Bankası A.Ş, İBB'nin 2020 yılında Kemer Country yerleşkesinin 300 dönümlük arazisi için yaptığı plan değişikliğine itiraz etti.

KARARA BAĞLANMADI, İADE EDİLDİ

“Özel spor alanı” fonksiyonu verilen arazinin “özel proje alanı” olarak belirlenmesini istedi. İtiraz dilekçesinde alanın yüzde 55'lik kısmının imara açılması, yüzde 45'lik kısmının ise DOP kesintisi yapılarak kamu eline geçecek şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması istendi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itirazı karara bağlamadı yeniden değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.

“KREDİ USULSÜZ VERİLDİ”

Kararın oylanması sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı süreci şöyle anlattı:

*Bu alan 2003'te spor alanı olmuş. Geçen dönem, bakanlık spor alanlarını imara açmıştı. Davalar sonucu bakanlık planları iptal edildi.

*Ziraat Bankası'nın elinde spor alanları kaldı. Şimdi, spor alanlarının imara açılmasını istiyor. 2018'de büyük bir medya holdinginin el değiştirmesi ile ilgili verdikleri kredi nedeniyle istiyorlar.

*Medya kuruluşu el değiştirirken Ziraat Bankası, 750 milyon dolar kredi sağlamıştı. Ancak banka krediyi verdiğinde arsalar spor alanıydı imar planları daha görüşülmemişti.

*Hukuken donatı alanında kalan bir yeri banka nasıl teminat olarak kabul edebilir? Usulsüz bir iş.

*Park alanında kalan bir yerim olsa, bankaya gidip 1 milyon lira kredi istesem, banka kredi verir mi? Elbette vermez, bunun bir parasal karşılığı yok. O dönem her nedense bu alanlar krediye teminat olarak verildi. Çok ilginç bir durumdayız.

“ZARARINI KAPATMAK İÇİN İMARA AÇILMASINI İSTİYOR”

“Çiftçiyi desteklemek üzere kurulan Ziraat Bankası, çiftçiyi destekleyeceğine neden bir medya kuruluşunun el değiştirmesi için 750 milyon dolar kredi verir?” diye soran Balyalı “Ortaya çıkan tablo şu; daha imar planı değişmeden usulsüz şekilde kredi verildi. Bakanlığın planları iptal oldu ve buralar tekrar açık spor alanı oldu. Şimdi Ziraat Bankası plana itiraz ediyor ve ‘alanın yüzde 55'ini imara açın' diyor. Şimdi burası rezerv alan ilan edildi ve İBB yetkisinden çıkarıldı. Bu sürecin takipçisi olacağız. Ziraat Bankası kuruluş amaçlarına geri dönsün çiftçiyi desteklesin.750 milyon doları çiftçiye hibe olarak verse hayır duası alırdı. Usulsüz kredi nedeniyle çok ciddi kamu zararları yazıldı. Zararının kapatılması için arazinin imara açılmasını istiyor” dedi.

İÇ BORÇLANMA TALEBİNE TIRPAN

Oturumda İBB'nin iç borçlanma talepleri de karara bağlandı. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün yol bakım, alt ve üst yapı yatırımlarında kullanılmak üzere 1 milyarlık iç borçlanma talebi, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyon tarafından tırpanlandı.

1 milyarlık iç borçlanma talebi 250 milyon TL'ye düşürüldü. Kamulaştırma ve diğer giderlerde kullanılmak üzere istenen 754 milyon liralık iç borçlanma miktarı da 188 milyon 500 bin TL'ye düşürülerek kabul edildi.

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