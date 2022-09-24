8 ayda 3 bin müteahhit havlu attı

TOBB’un dün yayımladığı verilere göre, yılın ilk 8 ayında konut veya ikamet amaçlı olmayan bina inşa eden 3 bin 32 şirket kapandı. Böylece kapısına en fazla kilit vuran şirketler arasında ilk sırada yer alan elektrik üreticileri zirveyi müteahhitlere bırakmış oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomideki türbülansın en fazla etkilediği sektörlerden biri olan inşaatta kan kaybı sürüyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak kamunun büyük ölçekli altyapı projeleriyle büyüme sağlayan sektörde kapanan işletme sayısı hızla artıyor.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen havalimanı, yol-köprü-tünel, sağlık tesisi gibi projeler sektöre ivme katarken, ticari hayattaki yavaşlama küçük ve orta boy işletmeleri olumsuz etkiliyor.

MÜTEAHHİTLER İLK SIRADA

İnşaat maliyetlerindeki artış ve beklentilerin her geçen gün bozulmasının etkileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin paylaştığı şirket kapanışlarına ilişkin verilere de yansıyor.

Ocak – Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan 8 aylık dönemde 151’i anonim, 977’i limited, bin 904’ü şahıs olmak üzere inşaat sektöründe bina yapım işi alanında faaliyet gösteren toplam 3 bin 32 şirket kapısına kilit vurdu.

Müteahhitler son bir yılda faaliyetini sonlandıran sektörler arasında ilk sırada yer alıyor.

NAKİT SIKINTISI ÖNE ÇIKTI



Döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz tarafındaki gelişmeler sektörde maliyetleri yukarı çekerken, nakit akışında zorlanan firmalar faaliyetlerini sonlandırma yolunu seçiyor.

En fazla giriş çıkışın olduğu sektörlerden biri olan inşaat sektöründe, küçük ölçekli, teknik birikimi sınırlı ve profesyonellik bakımından eksiklikleri bulunan şirketlerin faaliyet göstermesi, sektörde gelişim ve katma değer potansiyelini de sınırlıyor.

Artan konut stoku arz ve talep arasındaki dengesizliği ortaya koyarken, satışlardaki düşüş de gayrimenkul ticareti yapan ve aracılık eden firma sayısının azalmasına neden oluyor.