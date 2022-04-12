İktidar parsel parsel satışta gaza bastı

Hazine'ye ait arsalar, tarım arazileri ve orman vasfını yitirmiş alanların satışına hız veren AKP iktidarı bir yandan da kamuya ait konutları elden çıkartıyor. Taşınmaz satışı geçtiğimiz 2021'de bir önceki yıla göre ikiye katlandı...

İsmail ŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İktidara geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, enerji üretim ve dağıtım tesislerini, otellerini ve limanlarını satan AKP, kamuya ait gayrimenkullerin satışına da son sürat devam ediyor.

SÖZCÜ’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2016 – 2021 yılları arasında araziler, kamu lojmanları, tesisler ve idari binalar olmak üzere toplam 16.2 milyar lira değerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirildi.

2021 yılında 2/B ve tarım arazileri hariç gerçekleştirilen taşınmaz satışı bir önceki yıla göre neredeyse iki kat arttı ve 10 bini aştı. Geçtiğimiz yıl 25 milyon 825 bin metrekare büyüklüğünde toplam 10 bin 43 taşınmazın satışını gerçekleştiren Milli Emlak, 2016 – 2021 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde ise 105 milyon 857 bin metrekare büyüklüğünde gayrimenkul sattı.

13.7 MİLYAR LİRALIK 2/B SATIŞI

2021 yılı sonu itibariyle orman vasfını yitirmiş Hazine’ye ait araziler olarak bilinen 2/B taşınmazlarına ilişkin satış verilerine bakıldığında 2012 yılından itibaren 1 milyar 92 bin satın alma başvurusunda bulunuldu.

Bu başvurulardan 843 bin 19 hak sahibine 599 bin 62 adet 2/B arazisi satıldı.

Rayiç bedelleri 26 milyar 569 milyon lira olan 2/B’ler yarı fiyatına yani 13 milyar 698 milyon liraya elden çıkarıldı. Bu bedelin de 2021 itibariyle 10 milyar 771 milyon lirası tahsil edildi, geri kalan kısımlar ise taksitler halinde ödeniyor.

TARIM ARAZİLERİ ELDEN ÇIKIYOR

2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satış işlemlerine başlandı. 2021 yılı sonu itibariyle toplam 70 bin adet taşınmazın 1.4 milyar liraya satışı tamamlanırken, 832 milyon lira tahsilat yapıldı. Kalan kısım ise taksitler halinde ödeniyor.

Hükümet 2012 yılında ayrıca belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerdeki Hazine'ye ait tarım arazilerinin kullananlara yüzde 50 indirimle satılmasının önünü açtı.

2021 yılı sonu itibariyle 105 milyon metrekare büyüklüğünde 7 bin 905 adet taşınmaz 471 milyon liraya satıldı.

KAMU KONUTLARI HARAÇ MEZAT

2017 yılında kamuya ait konutların satılmasına karar veren AKP iktidarı, o tarihten 2021 yılı sonuna kadar 10 bin 877 kamu konutunu elden çıkartırken, satış bedeli ise 3 milyar 197 milyon lira oldu.