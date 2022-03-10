AKP’li belediyeden yüzde 780 zam kararı! Büyük tepki topladı

Konya’da AKP’li Sarayönü Belediyesi emlak vergisine ilçe merkezinde yüzde 50, ilçeye bağlı bazı mahallerde de yüzde 780’ne varan zam yaptı. Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, “Ekonomik kriz ortamının getirmiş olduğu ekonomik daralmada, hiçbir ekonomik gerekçe ile açıklanamayan, toplumun gerçeklerinden uzak, ilgili kanun ve mevzuatlarla da uyuşmayan bu keyfi uygulamadan vazgeçilmeli” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP yönetimindeki Sarayönü İlçe Belediyesi tarafından emlak vergilerine tepki çeken fahiş zam yapıldı. AKP'li belediye, ilçe merkezinde emlak vergilerine yüzde 50, ilçeye bağlı bazı mahallerde de yüzde 780'i bulan zam yaptı.

‘BİZ YAPTK OLDU' ZİHNİYETİNİ AŞILAMADI

AKP'li belediyenin fahiş zam kararına tepki gösteren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, şunları söyledi:

*Geçtiğimiz günlerde Sarayönü Belediyesi tarafından ilan edilen ‘Arsalara ait asgari ölçüde metrekare birim değeri tespitine ilişkin Takdir Komisyonu Kararı uyarınca; Emlak vergisine Sarayönü ilçe merkezinde yüzde 50 ve civarı mahallelerde yüzde 780'lere varan fahiş artışlar yaptığını öğrendik.

*Partimizin İlçe Başkanı Abdullah Tuğrul toplumun hemen her kesimine etki eden ekonomik kriz ortamında ne vatandaşımızın ne de kamunun menfaatlerinin gözetilmediği bu keyfi düzenlemeden vazgeçilmesi için, gerek partimizin ilçe başkanlığınca gerekse de iktidar partisi ilçe başkanlığı nezdinde girişimler de bulunmuş lâkin, ‘Biz yaptık, oldu' zihniyetini maalesef aşamamıştır.

“BU KEYFİ UYGULAMADAN BAZGEÇİN”

AKP'li belediyeden emlak vergisindeki fahiş zamları geri çekmesi çağrısında bulunan Ekici, “Covid 19 pandemisinin ve yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz ortamının getirmiş olduğu ekonomik daralmada, hiçbir ekonomik gerekçe ile açıklanamayan, toplumun gerçeklerinden uzak, ilgili kanun ve mevzuatlarla da uyuşmayan bu keyfi uygulamadan vazgeçilmesi çağrımızı, Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak bir kez daha yineliyor gerektiği takdir de yasal yollara başvuracağımızı da halkımızın bilgisine sunuyoruz” dedi.