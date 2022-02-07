Erbakan’ın kurduğu motor fabrikasının arazisi Millet Bahçesi oluyor

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın kurduğu İstanbul Bayrampaşa’daki Pancar Motor Fabrikası'nın 40 dönümlük arazisi, “Millet Bahçesi” olacak. Fabrikanın faaliyetlerine 2011 yılında son verilmişti.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayrampaşa Sağmalcılar'daki 40 dönümlük parsele yapmayı planladığı Millet Bahçesi projesi için TOKİ ve Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan plan değişikliğini onaylayarak askıya çıkardı.

Plan açıklama raporunda arazi üzerinde 1956 yılında itibaren faaliyet gösteren Pancar Motor Fabrikası'nın binalarının bulunduğu ve fabrikanın faaliyetlerinin 2011 yılında sonlandırıldığı bilgisi yer aldı.

Raporda bahsedilen fabrika, Türkiye'nin ilk dizel motor fabrikasıydı ve temeli eski başbakanlardan Necmettin Erbakan tarafından atılmıştı.

EMSAL DÜŞÜRÜLDÜ

Plan değişikliği ile boş fabrika binalarının bulunduğu, mevcut planlarda “ticaret ve hizmet” fonksiyonuna sahip arazi ve yanındaki çocuk bahçesine “Millet Bahçesi” fonksiyonu verildi.

Yaklaşık 40 dönümlük yüzölçümüne sahip arazideki emsal yani inşaat oranı 0.15'e düşürülüp en çok 2 kat yükseklik sınırı getirildi.

Millet Bahçesi'nin altı da zeminaltı otopark olarak düzenlenecek. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Millet Bahçesi'ne Necmettin Erbakan'ın adının verileceğini belirterek alana bilim ve teknoloji merkezi, kütüphane de yapılacağını açıklamıştı.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

TOKİ, araziyi “Millet Bahçesi”ne dönüştürmek için 9 Aralık 2021 tarihinde ihaleye çıktı. Ancak ihale “geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetlerin üzerinde olması” nedeniyle TOKİ tarafından iptal edildi. TOKİ, yeni ihale tarihini 22 Şubat 2022 olarak belirledi.

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