Etiler’deki gizemli inşaatta ikinci vinç de dikildi, vatandaş açıklama bekliyor

Etiler Polis Okulu arazisinde Danıştay üç gökdelen yapılmasının önünü açan imar planlarını iptal etti. Ancak, plansız arazide inşaat çalışmaları başladı ve hızla devam ediyor. İstanbul'a bir hançer daha saplayacak proje için yürütülen çalışmaların yasal dayanağının ne olduğu bilinmiyor. Hiçbir yetkili kurum konuyla ilgili ne vatandaşlara ne de gazetecilere açıklama yapıyor.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi için geliştirilen lüks projede imar planları Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen başlatılan inşaat sürüyor.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi haziran ayında yaptığı açıklamayla ‘hukuksuz ve kaçak' inşaatın durdurulmasını istemişti.

SÖZCÜ Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun 30 bin metrekarelik arazisinde süren inşaat hakkında temmuz ve ağustos aylarında iki haber yaptı.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ, TÜM KURUMLAR SESSİZ

Ancak ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne Beşiktaş Belediyesi ne de İstanbul Valiliği’ne bağlı bakanlık birimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar planı bulunmayan alanda yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bir açıklama yapıyor. İnşaat alanı Beşiktaş Belediyesi binasına 500 metre mesafede…

Mayıs ayı başından bu yana Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) arazideki inşaat çalışmaları hakkında başvuruda bulunan vatandaşlar bir sonuç elde edemedi. Bölge sakinleri, hemen her gün SÖZCÜ’yü arayarak kamu kurumlarının şikayetlerini ve taleplerini dikkate almadığından yakınıyor.

Danıştay’ın imar planını iptal ettiği 2011 ada 272 parselde süren çalışmalar kapsamında son olarak araziye ikinci vinç kulesi de konduruldu.

MİMARLAR ODASI: GEZİ TUTUKLULARININ MÜCADELESİ GÖZ ARDI EDİLİYOR

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Gezi Parkı davasında verilen hukuksuz kararla 25 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan çalışma arkadaşlarımız mimar Mücella Yapıcı, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve avukatımız Ş. Can Atalay'la yaptığımız incelemeler ve hazırladığımız raporlar ışığında söz konusu araziyle ilgili açtığımız dava kapsamında imar planları iptal edilmişti. Böylece İstanbul'un en değerli arazilerinden biri özelleştirme projesine kurban gitmemiş, arazinin kamudan koparılmasının önüne geçilmişti.

Basından öğrendiğimiz haberle verilen bu hukuki mücadelenin göz ardı edildiğini gördük. Söz konusu haber ışığında İBB'ye ve arazinin yeniden yapılaşmaya açılmasında sorumluluğu bulunanlara soruyoruz:

* Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin imar planları iptal edilmişken buradaki yapılaşma hangi imar planına dayandırıldı?

* İmar planları mahkeme kararıyla iptal edilen bir alanın satış bedeli nasıl belirlendi?”

KANUN NE DİYOR?

Hali hazında yürütülen inşaat eğer kaçak yani resmi bir izin alınmadan yapılıyorsa 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesinde konuyla ilgili ne yapılacağı açıkça yazıyor:

“Ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.

Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır.”

KILIÇDAROĞLU’NU YANLIŞ MI ANLADILAR?

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı’yla yapılan protokolle İBB’ye devredildi.

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarıldı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ’ın oldu.

KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018’de yer teslimi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine satarak projeden çekildi. İBB’nin paylarını ihale düzenlemeden rekabet ortamı yaratmadan piyasa rayicinin oldukça altında bir değere ek protokol yoluyla devretmesi eleştirilmişti.

SÖZCÜ’nün ulaştığı ek protokole göre, İBB, 36 kat yüksekliğinde 3 gökdelenden oluşan projedeki paylarını 2 milyar 40 milyon liraya devretti. Daha önce alt yüklenicinin ödediği 138 milyon 852 bin lira düşüldükten sonra 920 milyon lira peşinat alındı. Kalan kısım ise Kasım 2023’e kadar dört taksit halinde vadelendirildi.

Son olarak Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin yıkım işini alarak gündeme gelen Yapı ve Yapı firmasının sahibi Zafer Yıldırım için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu iş ‘Talimat aldım, mecburdum.’ diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz” demişti.

HUKUKİ SÜREÇ

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu'nun kapatılmasının ardından hazırlanan ticaret-konut imarlı planlara TMMOB Şehir Plancıları Odası ile TMMOB Mimarlar Odası 2013 yılında dava açtı. 2014 yılında CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri eylem yaparak projeye karşı çıktı.

2019 yılında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi planı iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, karara itiraz etti ve Danıştay’a giden davada istinaf mahkemesinin kararı 1 Aralık 2021’de onandı ve imar planı iptal oldu.

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