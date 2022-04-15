Haliç’in yeni silüeti tepki çekti

Fettah Tamince ve eski AKP'li milletvekili Abdulkadir Kart tarafından Haliç kıyısında hayata geçirilen Tersane İstanbul adlı proje 'yükseliyor.' Kent tarihinin en önemli bölgelerinden biri olan alanda inşa edilen yapılar silüeti de değiştirdi.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Haliç'te yap – işlet – devret modeliyle hayata geçirilen ve ihalesini Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince'nin kazandığı ardından eski AKP’li milletvekili Abdulkadir Kart’ın ortak olduğu proje hızla ilerliyor.

Tersane İstanbul adı verilen milyar dolarlık projede tarihi yapıların yanında yükselen yeni inşaatlar ise İstanbul halkının tepkisini çekiyor.

2013 yılında 49 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen tarihi tersane alanı içinde otel, apart otel, ofis binaları, ticari üniteler, dini tesis, yeme içme alanları, kongre ve kültür merkezi, sinema vb. eğlence merkezleri ile 70 yat bağlama kapasiteli 2 adet yat limanı gibi fonksiyonlar yer alacak.

“Haliç Tersanesi” olarak bilinen bölge 15. yüzyıldan günümüze kadar gelişerek varlığını devam ettiren kültürel, mimari ve endüstriyel olarak özgün bir değere sahip.

İçinde 17 adet “Sanayi Yapısı”, 2 adet “Yer Üstü Kalıntı”, 3 adet “Sivil Mimari Örneği”, ve 7 adet “Anıt Eser” (Çorlulu Ali Paşa Hamamı, Çorlulu Ali Paşa Camisi, Çorlulu Ali Paşa Şadırvanı, Mehmet Dede Türbesi, 2 adet tarihi duvar ve kule, Aynalıkavak Kasrı Hamamı) ve 5 adet anıt ağaç (4 adet çam ağacı ve bir adet sakız ağacı) yer alıyor.

Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul 7 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilen ihaleyi 1.3 milyar dolar bedelle kazanmış ve 25 Eylül 2013’te sözleşme imzalanmıştı.

Dört yılda yapımı tamamlanacağı söylenen projede 45 yıl işletme hakkı tanınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılında hazırlanan kamu – özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeleri raporunda, yapımı yılan hikayesine dönen projenin 2021 yılı sonunda tamamlanacağı ifade edilmişti.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan ve Tersane İstanbul adını alan projenin ilk etabının 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

ESKİ AKP’Lİ VEKİL ORTAK OLDU

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgileri göre, Tersane İstanbul adlı projeyi üstlenen Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım şirketinin yönetim kurulu geçtiğimiz yıl değişti. Üç şirketiyle şirkettin yönetimine giren eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart, Fettah Tamince ile birlikte yönetimde eşit söz hakkına sahip oldu.

OTEL İÇİN YATIRIM TEŞVİĞİ

Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul, İstanbul'un Haliç bölgesi kuzey kıyısında yapacağı otel projesi için Ekim 2020'de yatırım teşvik belgesi almıştı. 1122 yataklı 5 yıldızlı otel için alınan teşvik belgesinde otelin maliyetinin 146 milyon 500 bin lira olacağı belirtilmişti.