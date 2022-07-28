İmar planı iptal edilen Etiler Polis Yüksekokulu arazisinde inşaat devam ediyor!

İstanbul’un en değerli ve en tartışmalı parsellerinden Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselecek projede, imar planları iptal edilmişti. Mimarlar Odası, Haziran ayının başında bir açıklama yaparak inşaatın kaçak olduğunu ve durdurulması gerektiğini duyurmuştu. Halihazırda plansız olan sahada inşaat çalışmaları son sürat devam ederken yerel yönetimin konuyla ilgili adım atmaması dikkat çekti.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselecek lüks projede imar planları Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen, inşaat devam ediyor.

SÖZCÜ, bugün projede yaptığı incelemede, imar planı bulunmayan arazinin tam ortasında çok sayıda işçi, kalıp ustası ve aracın hummalı bir şekilde inşaat faaliyeti yürüttüğünü görüntüledi.

BU AŞAMAYA NASIL GELİNDİ?

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı’yla yapılan protokolle İBB’ye devredilmişti.

Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edilmiş ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlanmıştı.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu, takipsizlikle sonuçlanan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sürecinde internete sızan kayıtlarda da gündeme gelmişti.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarılmıştı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL’ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ’ın olmuştu.

İhalenin düzenlendiği gün CHP’liler İBB önünde protesto gösterisi yapmış satışa karşı çıkmıştı. KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018’de yer teslimi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine satarak projeden çekildi.

SÖZCÜ’nün ulaştığı ek protokole göre, İBB, 36 kat yüksekliğinde 3 gökdelenden oluşan projedeki paylarını 2 milyar 40 milyon liraya devretti. Daha önce alt yüklenicinin ödediği 138 milyon 852 bin lira düşüldükten sonra 920 milyon lira peşinat alındı. Kalan kısım ise Kasım 2023’e kadar dört taksit halinde vadelendirildi.

Son olarak Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin yıkım işini alarak gündeme gelen Yapı ve Yapı firmasının sahibi Zafer Yıldırım için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘özel ilgi göstereceğiz’ demişti.

Sürecin kapalı kapılar arkasında yürütülmesi ve kamuoyundan gizlenmesi tartışma yaratmıştı.

İBB’nin paylarını ihale düzenlemeden rekabet ortamı yaratmadan piyasa rayicinin oldukça altında bir değere ek protokol yoluyla devretmesi eleştirilmişti.

Önceki gün Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeyle ilgili süreçten Cumhuriyet Halk Partisi’nin haberi olduğunu söyledi.

ARAZİ ŞU ANDA PLANSIZ

Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu, Beşiktaş Rumelihisarı Mahallesi’nde 13 bin 199 metrekarelik 2011 ada 29 parsel ile 18 bin 686 metrekarelik 271 parsel üzerinde bulunuyor.

Bu alanlar için hazırlanan ticaret-konut imarlı planlara TMMOB Şehir Plancıları Odası ile TMMOB Mimarlar Odası 2013 yılında dava açtı. 2014 yılında CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri eylem yaparak projeye karşı çıktı.

2019 yılında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi planı iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, karara itiraz etti ve Danıştay’a giden davada istinaf mahkemesinin kararı 1 Aralık 2021’de onandı ve imar planı iptal oldu.

Danıştay’ın iptal kararından önce 8 Kasım 2021’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, projede sahip olduğu payı, 2 milyar 80 milyon lira karşılığında yapım ihalesini kazanan ortaklıkta yer alan Yapı ve Yapı'ya sattı. roje için yapı ruhsatlarının alındığı ve kat irtifaklarının kurulduğundan imzalanan protokole göre, İBB arazideki hissesini değil projede yer alan 536 bağımsız birimdeki paylarını sattı.

MİMARLAR ODASI: KAÇAK İNŞAATI DURDURUN

Satışın ortaya çıkmasının ardından gözlerin çevrildiği arazide mayıs ayında inşaat çalışmaları yeniden başladı. Bunun üzerine, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi hukuksuz ve kaçak inşaatın durdurulmasını istedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada dava ve planlama süreci anlatılarak “Söz konusu araziyle ilgili yapı ruhsatı 1 Kasım 2018’de verildi. 7 Kasım 2018’de kurulan kat irtifakına göre; araziye inşa edilecek olan üç ayrı blokta toplam 516 bağımsız bölüm yer alacaktı.

*Gezi Parkı davasında verilen hukuksuz kararla 25 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan çalışma arkadaşlarımız mimar Mücella Yapıcı, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve avukatımız Can Atalay’la yaptığımız incelemeler ve hazırladığımız raporlar ışığında söz konusu araziyle ilgili açtığımız dava kapsamında imar planları iptal edilmişti.

PLANSIZ ALANDA İNŞAAT

*Böylece İstanbul’un en değerli arazilerinden biri özelleştirme projesine kurban gitmemiş, arazinin kamudan koparılmasının önüne geçilmişti.

*Bu hukuki mücadelenin göz ardı edildiğini gördük. Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin imar planları iptal edilmişken buradaki yapılaşma hangi imar planına dayandırıldı? İmar planları mahkeme kararıyla iptal edilen bir alanın satış bedeli nasıl belirlendi?”

SÖZCÜ’nün bugün inşaat alanında yaptığı incelemeye göre, proje alanında inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.