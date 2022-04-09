İşte Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak Millet Bahçesi

Kapatılan Atatürk Havalimanı’nın arazisi üzerine yapılacak millet bahçesi projesi için gizli kapaklı ihale yapıldığı ortaya çıktı. İhaleyi ne kadarlık bir teklifle kimin kazandığı henüz bilinmiyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz mart ayının sonunda “Atatürk Havalimanı’nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz” açıklaması yaptı.

İmamoğlu’nun bu açıklaması dün akşam iftar yemeğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soruldu.

Bakan Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti ‘Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri için de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız.” cevabını verdi.

SIR İHALE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın bu açıklamaları gözleri yapılacak projeye ve ihalesine çevrildi.

Türkiye’deki millet bahçesi projelerine dair ihaleler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor.

TOKİ’nin internet sayfasındaki “Değerlendirme Aşamasındaki İhaleler” bölümünde yer alan çok sayıda ihale arasında Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak olan millet bahçesi ile ilgili ihale bulunmuyor.

Kamu İhale Kurumu’nun ihale ilanlarının yer aldığı sayfada da konuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle, projenin AKP’nin istediği ihaleyi istediği müteahhide verme aracı olarak kullandığı 21/b yöntemi ile gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Aslında olağanüstü haller için öngörülen ve davet usulüyle kapalı kapılar ardında gerçekleşen bu ihalenin sonucu ise aylar sonra Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanıyor.

2021’DE BİTECEKTİ

Yapım işini kimin aldığı henüz bilinmeyen İstanbul Millet Bahçesi adlı proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimler öncesinde ‘müjde’ olarak duyurulmuştu.

Dünyanın en büyük üçüncü parkı olacağı ifade edilen ‘İstanbul Millet Bahçesi’ duyurulduğunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum, 2021 yılının sonunda projenin tamamlanacağını ifade etmişti.

Aradan geçen sürede millet bahçesi projesi için bir adım atılmazken, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl toplam 4 milyar lira değerindeki iki pist kırılarak corona virüsü salgını için Atatürk Havalimanı’na Rönesans Grubu tarafından sahra hastanesi inşa edildi.

8 milyon 540 bin metrekare arazisiyle dünyadaki metropoller arasında şehir içerisindeki en büyük araziye sahip olan Atatürk Havalimanı’na yapılacak 2 milyon metrekarelik ‘Millet Bahçesi' projesinin tasarım çalışmaları, Emlak Konut GYO himayesinde gerçekleştirildi.

Plana göre tüm arazinin yüzde 30'u havacılık, yüzde 9'u askeri alan olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Geri kalan 5.2 milyon metrekarelik kısım, rekreasyon alanı, gençlik merkezi, müze alanı, spor alanı, fuar alanı, konaklama alanı, yaşam merkezi ve afet toplanma alanı gibi fonksiyonlara ayrıldı.

25 bin ağaç dikilecek rekreasyon alanında 145 bin metrekarelik macera parkı, 650 metre uzunluğunda kaykay pisti, 28 bin kişiye hitap edebilecek etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları planlandı.

Rekreasyon alanının, kuzey ve güney girişlerinde tasarlanan kütüphane, derslik, atölyeler, millet kıraathanesi, lokanta, kafeterya ve han gibi yapılarla, külliye konseptinde geleneksel yaşam biçimi yeniden canlandırılacak.

Projede 1 milyon 110 metrekare müze, 330 bin metrekare alan ise gençlik merkezi olarak tasarlandı.

Arazideki mevcut hangar yapıları, milli müze kompleksi ve bünyesinde havacılık-uzay, teknoloji, halk eğitim, el sanatları, sinema salonu, spor alanları gibi fonksiyonları içeren gençlik merkezine dönüştürülecek.

2 milyon metrekarelik millet bahçesinin içinde 18 bin kişiye ibadet imkânı sağlayacak cami yapılacak.

İstanbul Millet Bahçesi projesinin yapımının ne zaman başlayacağı ve ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.