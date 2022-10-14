İşte Cengiz İnşaat’ın Cennet Koyu’na yapacağı proje

Bodrum'un en değerli bölgesinde yer alan 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Cengiz İnşaat, villa ve otel inşaatı için ÇED başvurusu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Kamudan alınan ihaleler ile tanınan iş insanı Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyu'ndaki yeni projesi için turizm yatırımları da bulunan dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari ile el sıkışmıştı.

100 VİLLA, 101 APART, 83 SUİT

Özelleştirme İdaresi'nden satın aldığı 678 bin metrekarelik arazide inşaata başlayacak olan Cengiz İnşaat, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci için proje tanıtım dosyası sundu.

Buna göre 409 bin metrekare büyüklüğündeki iki parsel üzerinde toplam 100 villa inşa edecek. Bulgari’nin işleteceği otel ise 101 apart ve 83 suit olmak üzere 184 odadan oluşacak.

59 bin 562 metrekare inşaat alanına sahip Cengiz İnşaat Bodrum projesinin maliyetinin 568 milyon lira olması bekleniyor.

Bir bölümü 2. Derece doğal sit ve 3. Derece arkeolojik sit alan olan arazide geliştirilen projede 1200 kişilik 7 lokanta, 300 kişilik toplantı salonu ve yüzme havuzları bulunacak.

BODRUMLULAR TEPKİLİ

Cennet Koyu'nda yer alacak Bulgari Otel'in yükseleceği arazi için geçtiğimiz yıl Cengiz İnşaat, 2 adet plaj ile 4 adet mendirek yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

Kültür varlıkları, tabiat varlıkları, SİT ve koruma alanı içerisinde kalan arazinin yapılaşmaya açılmasına Bodrum sakinleri tepki gösteriyor.

AKP iktidarında kamudan aldığı havalimanı, karayolu, metro, demiryolu, tünel, liman, HES, baraj, maden, nükleer santral ve inşaat ihaleleriyle dikkat çeken Mehmet Cengiz'in şirketi Cengiz İnşaat, projenin yükseleceği araziyi Özelleştirme İdaresi'nden 2012 yılında satın almıştı.

DANIŞTAY İKİ KEZ İPTAL ETTİ, AMA…

277 milyon liraya el değiştiren arazinin özelleştirme ihalesi Danıştay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen, söz konusu kararlar uygulamadı. Danıştay’ın ilk iptal kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Ancak kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmedi.

FETTAH TAMİNCE ÇEKİLDİ

Ziraat Bankası kredisiyle araziyi devir alan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’nin o tarihte Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Başkanvekili ise Fettah Tamince idi. Haziran 2021'de Tamince, paylarını devredip şirketten ayrıldı. Cengiz ise Eylül 2021'de şirketi Cengiz İnşaat ile birleştirerek kapanışını gerçekleştirdi.