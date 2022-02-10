Kanal İstanbul sürgünü

Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki Şahintepe Mahallesi'nde vatandaşa önce tapular dağıtıldı, hemen ardından sürgün kararı çıktı. Mahalleli, "Rant peşinde değiliz, trilyonluk olalım demiyoruz ama düzenimizi bozmayın" diyerek isyan etti.

Yusuf DEMİR

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Kimine göre “Çılgın” kimine göre “İhanet” projesi olarak nitelendirilen tartışmalı Kanal İstanbul Projesi’nde bölgedeki vatandaşları doğrudan etkileyen ilk adım atıldı.

Kanalın etrafında kurulacak Yenişehir’in, Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara sürgün mesajları gönderildi. 1800 aile yerinden yurdundan koparılarak Arnavutköy Hacımaşlı’ya gönderilmesi süreci başladı.

ÖNCE SEVİNDİRDİLER



‘Kanal İstanbul Projesi’nin 3. Etabını oluşturan Sazlıdere Baraj Havzası'nı Küçükçekmece Gölü'ne bağlayan kısımda bulunan mahallede yıllardır süren tapu sorunu kısa zaman önce çözülmüştü.

Şahintepe Mahallesi sınırları içinde kalan yapı adalarında İmar Kanunu’nun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde onaylanmıştı.

Geçtiğimiz ay tapu verilmesine önce sevinen sonrasında, sürgün kararı ve aldıkları SMS mesajlarıyla mahalleden koparılacaklarını öğrenen mahalle halkı oldukça tedirgin.

Vatandaşlar, tapu verilmesinin arsalarına ve evlerine el koymak için yerine getirilmesi gereken bir prosedür olduğuna inanıyor.

MUHTAR: TAPULAR DAĞITILDI 20 GÜN GEÇMEDİ ‘SİZİ TAŞIYORUZ’ DEDİLER

Şahintepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uçar yaşadıkları süreci, mahallelinin tepkilerini şöyle özetledi:

Bireysel olarak tapularımız dağıtılmaya başlandı. K1, K2, K3 diye bölgelere ayırdılar. Aradan 20 gün geçti. Yeni bir askı süreci başladı. Dediler ki, “K2 bölgesinde kalanlar Arnavutköy’e taşıyoruz…

Başakşehir Belediyesi’nde de aynı yönde SMS mesajları geldi.

“İTİRAZ DİLEKÇELERİ VERİYORUZ”

Askı süreci 15 Şubat’ta bitecek. Mahalle halkı şu anda itiraz dilekçelerini veriyor. Hukuksal süreç devam ediyor, biz de takip ediyoruz. Askı süreci sonunda onaylanırsa süreç nasıl işleyecek, mahalleninin evi, bahçesi ne olacak, bunlarla ilgili bir açıklama yok…

Kanal İstanbul yapılacaktır, devlet projesidir, biz karşı değiliz ama bizleri bu şekilde mağdur etmeyin. Kanunda eşdeğer yer gösterebilirsiniz diyor. Bizi neden başka yerlere gönderiyorsunuz. Bizim burada ailelerimiz var, komşularımız var, düzenimiz var.

Mahalle halkı olarak diyoruz ki;

Bizi hangi şartlarda taşıyacaksınız, bunu açıklayın… Öncekilkle kendi evlerimizde kalmak istiyoruz. Olmadı burada mahallemizde müsait yerler var, buradan yer verebilirsiniz… Olmadı paramızı verebilirsiniz…

“BURALAR HALKALI ÇÖPLÜĞÜ DİYE ANILIYORDU…”

Ben 1995’ten beri burada yaşıyorum. Bizim buralar Halkalı Çöplüğü diye anılırken, geçerken kokudan burnumuzu kapatırken, biz burada evler yaptık, altyapı getirdik vs… Ancak etrafımız gelişirken biz imara takılıp kaldık. Hemen yanımızda villalar, saraylar var. Şahintepe hep imara takıldı. Neden takıldığı konusunda hep soru işaretleri var.

Şahintepe aslında Türkiye’nin bir mozaiği… İki vilayet hariç her vilayetten insan var. Ama bir arada yaşayabiliyoruz. Aslında bu komşuluğun bölünmesini de istemiyoruz. Ama bir ailenin parçası gibiyiz. Herkes birbirini tanır, selam verir. Anadolu’daki bir kasabanın havası var burada…

Biz bu şekilde iyiyiz. Rant peşinde değiliz. Zaten biz buralara geldiğimiz zaman, buradan Kanal İstanbul geçsin trilyonluk olalım diye gelmedik. Çoğumuz belki terörden, belki işsizlikten kaçtı geldi. O şartlarda burada bir ev yaptı, yaşamaya başladı…

1980’DEN SONRA KURULDU



Şahintepe Mahallesi Resneli Çiftliği olarak adlandırılan bölgede yer alıyor. 1980'lerde başlayan göçlerle ortaya çıkan bir mahalle. Mahallede resmi rakamlara göre 33 bin kişi ikamet ediyor.

MAHALLENİN ORTASINDAN GEÇECEK

Kanal İstanbul Projesi'ne ait planlar, tarihin ilk yerleşimlerinden biri olarak nitelendirilen Yarımburgaz Mağarası'nın bulunduğu tepe ile Şahintepe arasındaki darboğaz önlerinde sonlandırılmış durumdaydı. Kanalın yaklaşık 3 kilometrelik bölümüyle ilgili planlarda uzun süre netlik yoktu. Son kararla, kanalın Yarımburgaz Mağarası'nın dibinden, Şahintepe yerleşim alanını yararak geçeceği anlaşıldı.

90 METRE KAZILACAK

Deniz seviyesinden 70-80 metre yükseklikte yer alan mahalle yaklaşık 90 metre tıraşlanarak deniz seviyesinin yaklaşık 20 metre altına kadar kazılacak.

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