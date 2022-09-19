Kira fiyatları ağustosta geriledi

BETAM'ın ağustos ayı Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre ülke genelinde haziranda metrekare başına 56,5 TL olan ortalama kira fiyatı ağustosta 56 TL’ye geriledi. Kira fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 167,7 oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Ağustos 2022 dönemine ait Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ağustos ayında yüzde 167,7 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 56 TL olarak gerçekleşti.

TEMMUZ VE HAZİRANDA GERİLEDİ

BETAM’ın yaygın bir emlak sitesinin ilanlarından derlediği verilere göre, cari kira fiyatları geçen yıla göre artmış olsa da ortalama kira fiyatı temmuz ve ağustosta azaldı.

Haziranda metrekare 56,5 TL olan ortalama kira fiyatı ağustosta 56 TL'ye geriledi. Buna göre ülke genelinde ortalama fiyatlar iki ayda toplam yüzde 0,88 geriledi.



Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 153,2, Ankara'da yüzde 164,1, İzmir'de ise yüzde 169,6 oldu. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 80,6 TL, Ankara'da 40,6 TL, İzmir'de ise 58,8 TL olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları ülke genelinde ve İstanbul'da azalırken Ankara'da ve İzmir'de arttı.

KİRALIK KONUT TALEBİ ARTTI

Kiralık konut talep göstergesi geçen aya kıyasla yüzde 18,1 arttı. Ancak, kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 yüksek kaldı. Kiralık konut arzını ölçen kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul ve Ankara'da artarken İzmir'de azaldı.

Öte yandan, kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı da geçtiğimiz aya göre ülke genelinde ve üç büyük ilde arttı. Kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı ülke genelinde, İstanbul'da ve İzmir'de azalırken Ankara'da artmıştır.

ANTALYA’DA KİRALAR ÜÇ KATINA ÇIKTI

En yüksek kira artış oranının görüldüğü şehir Antalya oldu. Antalya’da ortalama kira bir yılda 3 kat arttı. En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller ise yüzde 191,7 ile Kocaeli, yüzde 181,2 ile Eskişehir ve yüzde 164,1 ile Ankara oldu.