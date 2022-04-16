Konutta rekorların ilçesi Esenyurt

İstanbul'da en çok konut satılan ilçe olan Esenyurt, nüfusuyla da zirvede yer alıyor. Ev konusunda en çok mağdur da Esenyurt'ta...

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de Ocak 2015 – Mart 2022 tarihleri arasında toplam 8 milyon 786 bin 519 evin el değiştirdi.

Aynı tarihlerde İstanbul’da 1 milyon 781 bin 485 konut yeni sahibini buldu.

Esenyurt ise söz konusu dönemde 272 bin 281 adetle Türkiye’de en çok ev satışının gerçekleştirildiği ilçe oldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesi 166 bin 76 adetle sıralamada ikinci, Keçiören ise 120 bin 487 adetle üçüncü oldu.

977 bin 489 kişiyle nüfus açısından da zirvede yer alan Esenyurt, hemen her bütçeye uygun dairenin bulunabildiği, sıfır ve ikinci el konut stokunun fazlaca yer aldığı bir ilçe.

Esenyurt’ta yıllara göre ev satış rakamları şöyle:

2015 – 40.545

2016 – 40.436

2017 – 39.676

2018 – 36560

2019 – 33.194

2020 – 36.234

2021 – 37.102

2022(İlk 3 ay) – 8.534

Esenyurt’ta konut fiyatlarının İstanbul ortalamasının altında kaldığını dile getiren gayrimenkul uzmanları, bu ilçede 1+1’den 4+1’e hatta daha büyük konut tipine kadar her aileye hitap eden dairelerin bulunduğuna dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR DA VAR

İmar krizi nedeniyle çok sayıda vatandaşın ‘konutzede’ durumuna düştüğü Esenyurt’ta evlerini teslim alamayan bir çok vatandaş da bulunuyor.

Kimi daire sahipleri bir yandan banka kredilerini ödemeye devam ederken, aynı zamanda kira ödemeyi sürdürüyor.

Mağdur edildiklerini söyleyen çok sayıda kişi, durumun kendileri açısından dayanılmaz boyuta eriştiği vurgusunu yapıyor. 20 kadar firmanın çeşitli projelerinden daire alanlar satış ofisleri, şirket merkezleri, kamu kurumları ve mahkemeler arasında mekik dokuyor.

Dairelerin teslimini veya ödenen paraların iadesini isteyenler tutarsız açıklamalardan, muhatap bulamamaktan şikayetçi.

İnşaatların ya çok yavaş ilerlediğini ya da durduğunu söyleyen mağdurlar ek süre isteyen firmaların ek süre bitiminde de hiç bir faaliyet göstermediğini dile getiriyor.

Sözleşmede yazmasına rağmen kira yardımı alamadıklarını belirten vatandaşlar, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor.

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