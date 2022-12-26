SÖZCÜ yazdı yasalar uygulanmaya başladı

Muğla’nın turistik sahil ilçelerinde yayılan "Yeni İmar Barışı" çıkacağı haberleri üzerine başlayan kaçak inşaat furyasında SÖZCÜ'nün yayınlarından sonra çok sayıda inşaat mühürlenmişti. Son 4 günden bu yana da Fethiye’nin Faralya ve Kabak Mahallelerinde yıkımlar sürüyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın turistik sahil ilçelerinde yayılan “Yeni İmar Barışı” çıkacağı haberleri üzerine başlayan kaçak inşaat furyasında, Sözcü Gazetesi'nin Mart ayında “Yeni imar barışı söylentisi Fethiye'de kaçak yapı furyası başlattı” haberinin ardından Fethiye ve çevresinde 200 civarında inşaat mühürlenmişti.

Yine Sözcü Gazetesi tarafından Kasım ayında manşetten verilen “Al sana çatı, ver bana tapu!” başlıklı yazının ardından, Fethiye'nin Faralya ve Kabak Mahallelerinde yıkımlara başlandı.

Seçim öncesinde yeni imar barışı söylentisi Muğla’nın sahil kesimlerinde kaçak yapıların patlamasına yol açarken özellikle Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nin Faralya Mahallesi ile devamındaki Hisar, Kızılcakaya, Kirme ve Alınca bölgeleri ile Kabak Mevkii kaçak yapılardan geçilmez olmuştu.

SÖZCÜ MUHABİRİ BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPIP YAZDI

Vatandaşlardan gelen ihbar fazlalığı üzerine Sözcü Gazetesi muhabiri Faralya Mahallesi ile devamındaki Hisar, Kızılcakaya, Kirme ve Alınca bölgeleri ile Kabak Mevkiinde onlarca kaçak yapı saptayıp vatandaşlarla röportajlar yapmıştı.

Şu anda CHP Muğla Milletvekilliği aday adayı olan CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, o zaman yaptığı açıklamada, “Belediye tutanağı tutuyor, cezasını kesip yapıyı mühürlüyor ama kimse imar affı çıkacak diye mühür ya da cezayı takmıyor. Yönetime geldiğimiz son 3 yılda 2 bin 800 kişiye kaçak yapılaşmadan işlem yapıldı. Belediye başkanımız mühürlüyor ama insanlar mühür fekki yapıyor. Yollara jandarma ve zabıta koyarak kum ve çimento geçirilmesini engellemeye çalışıyoruz ama her yolu deniyorlar. Bazı malzemeleri yolu kontrol altında tuttuğumuz için teknelerle geçiriyorlar. Durum gerçekten vahim” demişti.

AL SANA ÇATI, VER BANA TAPU!

Son olarak Sözcü Gazetesi'nin 22 Kasım tarihinde birinci sayfa 3. Manşetten verdiği “Al sana çatı, ver bana tapu!” başlık ve “Yeni İmar Barışı” haberlerine uyanık kişilerden inanılmaz plan” ara başlığıyla verdiği haber ülke genelinde ses getirdi. Haberin özetle, “Muğla'nın özellikle turistik ilçelerinde bazı uyanık vatandaşlar çevrede yayılan ‘Yeni İmar Barışı' çıkacağı haberleri üzerine akıl almaz yeni sistemler uygulamaya başladı. Dört yıl önceki imar barışında kaçak binaların uydu görüntüleriyle tespit edildiğini öğrenen uyanıklar imarsız arsaları ile kat fazlası hakkı olmayan binalarının üstüne sadece çatı koymaya başladılar” yayınlanmasının ardından yetkili kurumlar harekete geçti.

10'A YAKIN YER YIKILDI, YIKIM SÜRECEK

Faralya Mahallesi'nde bulunan kaçak yapılarla ilgili, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından çalışmalar başladı. Yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapılarla ilgili 4 gün önce sabah erken saatte Fethiye Belediyesi ekipleri, Jandarma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bağlı personeller, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fethiye Belediyesi Yapı Denetim Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı. İki gün süren yıkım çalışmalarının ardından Kabak Koyu'nda da çok lüks bir otel yıkıldı. Yıkımların devam edeceği bilgisine ulaşıldı.