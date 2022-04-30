Yeni Fikirtepe betona doyacak!

İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmaları 15 yıldır gündemde. Bölgede birçok firma projeleri yarım bırakmış, semt adeta harabeye dönmüştü. Enkazı devralan devlet eski yapıları yıktı, inşaatlara başladı. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük yoğunluklu yapılaşma çağrısının Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde pek karşılık bulmadığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Fikirtepe semtinde yılan hikayesine dönen kentsel dönüşüm sürecinin enkazı devlete kalmıştı.

1 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgede 35 bin yeni konut ve 2 bin 500 ticari alan yer alacaktı. Ancak Fikirtepe'deki 60 yapı adasının bir bölümünde inşaatlar başlarken, büyük bir alanda ise yıkılmayı bekleyen evler bulunuyordu.

Bir yanda bazı firmalar inşaatları tamamlarken, diğer yanda ise evleri yıkılan veya yıkılmayı bekleyen vatandaşlar ortada kalmıştı.

Hem kat malikleriyle müteahhitler arasındaki anlaşmazlıklar hem de ekonomik sorunlar nedeniyle belirsizliğe giren süreç devlet tarafından sonlandırılacak.

2012 yılından bu yana bir krize dönüşen sürece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020 yılının sonunda el koydu. 55 hektarlık alanda TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut GYO yarım kalan veya hiç başlamayan inşaatların yapımını üstlendi. Fikirtepe’de 2021 yılında 1299 bina ile 5 bin 500 bağımsız birim yıkılırken, inşaatlar için ihaleler de gerçekleştirildi.

Daire satışları için ön talep süreci başlatan Emlak Konut GYO toplam 17 etaptan oluşacak ve 11 bin bağımsız bölümün yer alacağı Yeni Fikirtepe projesinin görsellerini de paylaştı.

Daha önce verilen inşaat hakları nedeniyle yoğun yapılaşmanın yaşandığı Fikirtepe'de yeni yapılarda yoğunluğun azaltılacağı belirtiliyordu ancak Emlak Konut’un paylaştığı çizimlerde yoğun yapılaşma dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi ile ilgili son durumu Nisan ayı başında “Şu ana kadar tüm yapılan tahliye ve yıkımını tamamladık tüm adalarda ihalelerini yaptık hepsinde inşaat çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki yılın ortaları itibariyle önümüzdeki yıl etap etap ilk konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız ve 2 yılın sonunda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız” sözleriyle paylaştı.

FİKİRTEPE’NİN GEÇMİŞİ

Kadıköy’ün gecekondu bölgesi olan Fikirtepe, 2005 yılında “Özel Proje alanı” olarak belirlendi. 2007’de “Kentsel Dönüşüm Alanı”, Bakanlar Kurulu’nun 2013 tarihli kararıyla da “Riskli alan” ilan edildi. 2014 yılında mahalle için acele kamulaştırma kararı çıktı. Bu sırada yapılan birçok plan değişikliği mahkemeden döndü. En son 2017 tarihli plan değişikliği de 2019'da İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.