Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 1.821 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1010 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.805 TL.

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Altın fiyatları, Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeden destek bularak bir ayın dip seviyesinden yükselirken yatırımcılar Fed’in bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün düştüğü ve 16 Mayıs’tan beri en zayıf seviyesi olan 1,803.90 dolardan %0.5 artışla 1,817.12 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 yükselerek 1,818.50 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.002 TL, satış 1.010 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.021 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Haziran Çarşamba günü 10.110 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.635 TL, satış 1.669 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.688 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.737 TL, satış 6.805 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.877 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.273 TL, satış 3.340 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.376 TL. 36 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.613 TL, satış 6.680 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.752 TL. 72 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.601 TL, satış 6.667 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.737 TL. 70 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Haziran 2022 altın yorumları: Jeopolitik riskler gölgesinde ons altının yükselişi gram altınıda yukarı yönlü etkilemiştir. Savaş yönlü gidişat halen önemini korumaktadır. Sabah saatlerinde gram altın 1010 TL seviyelerini görmektedir.

Altın gram cinsi, günü 0.52% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi, kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,005.00 ve 1,016.00'de, destek seviyeleri ise 994.00 ve 983.00'de bulunmaktadır.