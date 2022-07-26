Altın fiyatları Fed toplantısından nasıl etkilenecek?

Altın fiyatları Fed toplantısı öncesinde zayıf seyrederken risklerin artması altının güvenli liman özelliğini destekliyor. Fed toplantısı sonrasında altında yön ne olacak? Uzmanlar Sozcu.com.tr'ye yorumladı...

Serkan ÜSTÜN

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Altın fiyatları kritik haftada yön bulmaya çalışıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri ve ekonomik yavaşlama endişelerini fiyatlayan altın piyasası 1,5 yılın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözü ise bu hafta yapılacak Fed toplantısında olacak. Fed yetkililerinin 26-27 Temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Fed toplantısında çıkacak neticenin dışında ayrıca ABD’nin ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verileri de yakından takip edilecek. Bu veri ABD’nin resesyona girip girmeyeceğinin işaretini sunacak.

Fed’den gelen faiz artışları doların gücünü ve ABD tahvillerinin getirisini artırdığı için altın fiyatları son haftalarda baskılanırken ekonomideki risklerin artması altının güvenli liman özelliğini tekrar ön plana çıkarabilir.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Dolar dün, Fed’den beklenen faiz artırımı öncesinde 20 yılın zirvesinin hemen altında işlem gördü. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi hafif gerileyerek 106 seviyelerine inse de temmuz ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi olan 109,29 seviyesinden fazla uzaklaşmadı.

Dolar bir süredir ABD’de beklenen faiz artırımları ve küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerinden destek bulurken güçlü dolar altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Doların güçlenmesinin yanında ABD Hazine tahvillerinin de kazançlarını artırması altın fiyatlarının yükselişinin önünde engel olmayı sürdürüyor.

Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası’nın da 50 baz puanlık faiz artışına gitmesiyle birlikte altın geçen hafta Mart 2021’den bu yana en düşük seviye olan ons başına 1685 dolar seviyesini görürken ABD ekonomisine ilişkin zayıf verilerin ardından kısmen toparlandı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Diğer yandan hem ABD ekonomisine hem de küresel ekonomiye ilişkin risklerin artması, altının güvenli liman olma özelliğini ön plana çıkartarak değerli metali destekliyor. Ekonominin durgunluk sinyali vermesi ve resesyon olasılığının daha çok tartışılması, yatırımcıları riskli varlıklar yerine altına yönlendiriyor.

Bu gelişmelerle birlikte altın öğlen saatlerinde günlük yüzde 0,2 artışla ons başına 1724 dolardan işlem gördü. Altın vadeli işlemleri de 1722 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL’nin 17,90 seviyelerine yakın hareket etmesiyle birlikte gram altın 992 TL seviyelerinde bulunurken çeyrek altın 1629 TL alış ve 1646 TL satış seviyesinden, Cumhuriyet altını ise 6 bin 497 TL alış ve 6 bin 560 TL satış seviyesinden işlem gördü.

FİYATLARDA DALGALANMA BEKLENİYOR

Altın piyasası bu gelişmeleri izlerken uzmanlar da altın fiyatlarında Fed kararının belirleyici olacağının altını çizdi.

Konu ile ilgili Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, altının Fed toplantısının sonucunu beklediğini belirterek, “Fiyatlama halihazırda 75 baz puan artırımı içeriyor, üzerinde gelebilecek artırım altında aşağı yönlü baskı yaratabilir” yorumunda bulundu.

“Piyasa katılımcıları, Fed’in şu anki önceliği olan enflasyonu dizginlemek için gereken sıkılaştırma miktarını düşük fiyatladı” diyen Erkan yorumunda, “Buna karşın veri ardından gelecek ABD büyüme rakamı resesyona ilişkin işaret vermesi durumunda, ileriye yönelik parasal sıkılaşmanın yeniden gözden geçirilmesine neden olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Erkan bundan sonraki görünümü tahmin etmenin daha zor olduğunu ve bu hafta fiyatlarda dalgalanmanın beklendiğini açıkladı.

‘FED’DEN SONRA TOPARLANABİLİR’

Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise altın fiyatlarının Fed toplantısının ardından artışa geçebileceğini belirtti.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin nedeninin faiz artışları olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Avrupa Merkez Bankası’nın geçen hafta aldığı 50 baz puanlık faiz artışı kararıyla altın ons başına 1685 dolara kadar gerilemişti. Toplantı sonrasında altın tekrar ons başına 1730 dolara çıktı. Şimdi de Fed toplantısı öncesi baskı devam ediyor. Beklentiler de 75 baz puan artış düzeyinde” dedi.

‘GEÇİCİ BİR GERİLEME’

Yıldırımtürk, “Piyasa kuralları gereği ‘beklentiler satın alınır ve gerçekleşmeler satılır’ mantığıyla Fed faiz kararları sonrasında altının tekrar yükselişe geçeceği kanaatindeyim. Çünkü altını destekleyen gelişmelerin baskılayan gelişmelerden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu geçici bir gerileme” değerlendirmesinde bulundu.

“Faiz artırımlarının enflasyonu düşürücü etkisinin de ne kadar başarılı olacağı tartışılır” diyen Yıldırımtürk, “Jeopolitik gerilimler de devam ediyor. Para birimlerine olan güven de azalıyor. Bu nedenle altının güvenli liman özelliği ön olana çıkacak. Mart ayında 2 bin 70 dolara yükselmişti. Sene sonunda yine o seviyelere, hatta biraz daha üzerine, 2 bin 150 dolar seviyelerine çıkma olasılığı var” öngörüsünde bulundu.