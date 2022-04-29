Altın fiyatları iki ateş arasında

Altın fiyatlarında Fed'den gelen şahin sinyallerin etkisiyle son haftalarda yaşanan kayıp, dün ABD'den gelen büyüme verilerinin etkisiyle durdu. Ekonomiye ilişkin risklerin artması güvenli liman talebini artırdı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen faiz artışının sertleşeceği sinyalleriyle son haftalarda değer kaybederken dün ABD’den gelen negatif büyüme rakamlarının etkisiyle toparlandı. Ekonomideki riskler altın fiyatlarını desteklerken Fed’in sıkılaşma politikasının doları desteklemesi fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Güvenli liman olarak görülen altın, ABD’de dün açıklanan gayri safi yurt içi hasıla verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yükseldi. Ekonomik verilerin önümüzdeki dönemde endişeli bir gidişata işaret etmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasına neden oldu.

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ile Çin’deki corona virüsü karantinalarının ekonomi üzerinde yarattığı riskler de altın fiyatlarını destekleyen bir başka unsur. Tedarik zincirindeki aksamaların ve ekonomideki diğer sorunların süreceğine ilişkin beklentiler yatırımcıların riskli varlıklar yerine güvenli limana yönelmesine sebep olabiliyor.

BÜYÜME VERİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ABD ekonomisi 2022 yılının Ocak-Mart döneminde önceki yıla göre yüzde 1,4 daraldı. Ekonomistlerin tahmini yüzde 1 büyüme olacağı yönündeydi. Devam eden tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı ekonominin bu dönemde küçülmesinde etkili oldu.

ABD’nin büyüme verileri ekonomiye ilişkin risk sinyalleri vermesi, güvenli liman talebini artırarak altının günlük bazda yükselmesine neden oldu. Buna rağmen Fed’in faizleri öngörülenden daha hızlı artıracağı yönündeki beklentiler nedeniyle altın piyasasının aylık bazda eylülden bu yana en büyük kaybını vereceği düşünülüyor.

DOLAR DEĞERLENİYOR

Fed’in 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi altın fiyatlarının geri çekilmesine yol açmıştı. Sıkı para politikasına ilişkin beklentilerin artmasıyla dolar küresel çapta güç kazanırken altın talebi azaldı.

Yatırımcılar bu dönemde dolar ve tahvile yönelirken dolar, diğer para birimleri karşısında 20 yıllık zirve seviyesinde seyretmeye devam etti. Dolar nisanda aylık bazda son on yılın en büyük kazanımını elde etmeye hazırlanıyor.

Nisan ayında yüzde 5,3’ün üzerinde yükselen dolar endeksi, kazanımlarını koruması hâlinde aylık bazda Mayıs 2012’den bu yana en büyük kazanımı elde etmiş olacak.

SPOT PİYASADA ONS ALTIN FİYATI

Bu gelişmelerle birlikte, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 1907 dolara yükseldi.

ABD altın vadeli işlemleri ise 0,8 artışla ons başına 1906 dolara yükseldi. Altın fiyatları nisan ayı içerisinde gördüğü en yüksek seviyeden yüzde 4 geriledi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise spot piyasadaki fiyatlanmanın yanında dolar/TL’deki seyir üzerinden de belirleniyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 14,80 civarında hareket ederken gram altın 906 TL’den işlem gördü.

Çeyrek altın 1479 TL alış ve 1498 TL satış fiyatında işlem görürken Cumhuriyet altını ise 5 bin 908 TL alış ve 5 974 TL satış fiyatıyla, yarım altın 2 bin 958 TL alış ve 2 bin 998 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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