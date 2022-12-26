Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Aralık 2022
Altının ons fiyatı, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü 1.798 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.080 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.276 TL.
Gram altın Cuma günü yüzde 0.44 değer kazanımıyla 1079.74 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Güne sınırlı yükselişle başlayan Gram Altının teknik göstergelerinde karışık seyrin etkili olduğu görülüyor.
GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın, alış 1.071 TL, satış 1.080 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.071 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 26 Aralık 2022 Pazartesi günü 10.800 TL’den işlem görmektedir.
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın, alış 1.749 TL, satış 1.785 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.770 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 7.210, satış 7.283 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.214. 69 TL yükseliş gerçekleşti.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın, alış 3.499 TL, satış 3.570 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.541 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.
Tam altın fiyatı ne kadar?
Tam altın, alış 7.075 TL, satış 7.146 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.083 TL. 63 TL yükseliş gerçekleşti.
Reşat altın fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 7.055, satış 7.126 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.067 TL. 59 yükseliş gerçekleşti.
ALTIN YORUMLARI 26 ARALIK 2022
Ekonomi uzmanlarının 26 Aralık 2022 altın yorumları: USDTRY paritesinin ve ons altının kısa vadede sınırlı hareket etmeleri, gram altının nispeten yatay fiyatlanmasına olanak tanıdı. Değerli maden analiz hazırlanırken 1078 seviyesi etrafında işlem görmektedir.
Gram altın kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde, 21 (1080) ve 100 (1072) periyotluk üstel hareketli ortalamanın güncel olarak desteklediği 1070,00 – 1080,00 bölgesini takip etmekteyiz. Fiyat 1070,00 – 1080,00 bölgesi içerisinde hareket ettiği sürece, beklentimiz karar aşaması senaryosunun geçerli olabileceği yönündedir.
Pozitif yönlü beklentinin pekişebilmesi için 1080,00 seviyesi üzerinde kalıcı fiyatlamaların görülmesi gerekebilir. Gerçekleşebilecek toparlanmalarda 1087,00 ve 1095,00 seviyeleri ile karşılaşılabilir.