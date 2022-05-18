Altın fiyatlarında Fed etkisi

Altın fiyatları, toparlanan dolar, tahvil getirilerindeki yükselişler ve Fed'in agresif enflasyon tutumunun yarattığı baskıyla spot piyasada gerilerken dolar/TL'deki hareketlilik nedeniyle gram altın yükselişini sürdürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışı mesajı ve ABD’de yükselen enflasyonla birlikte spot piyasada aşağı yönlü seyrini sürdürmeye devam etti. Bununla birlikte dolar/TL’deki yukarı yönlü seyir gram altın fiyatlarını 920 TL seviyesinin üzerine taşıdı.

Powell, dün yaptığı konuşmada, ekonominin temeli için tehdit oluşturan enflasyondaki artışı durdurmak için faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği sözünü verdi. Powell’ın konuşması, Fed’in sıkı para politikasını artarak sürdüreceği şeklinde yorumlanırken bu da altın fiyatlarının negatif yönlü baskılanmasına neden oldu.

POWELL’IN MESAJLARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Wall Street Journal etkinliğine katılan Powell, “Enflasyonun açık ve ikna edici şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu görene kadar devam edeceğiz” dedi.

Powell, “Eğer bunu görmezsek de, daha agresif hamlelerde bulunmayı değerlendirmek durumunda kalacağız” diye konuştu. Ancak Powell enflasyonun düşmemesi durumunda, Fed’in enflasyon düşene kadar faizleri artırmaktan kaçınmayacağını da ifade etti.

Fed’in sıkı para politikasının hızlanacağına dönük beklentiler, yatırımcıların bu dönemde dolar ve tahvile yönelmesine ve altında satış yönlü seyrin sürmesine sebep oluyor.

Diğer para birimleri karşısında doların performansını ölçen dolar endeksi, enflasyona ve resesyona dair endişeler nedeniyle 20 yılın zirve seviyesi yakınlarında bulunmaya devam ediyor.

SPOT PİYASADA ONS ALTIN FİYATI

Bu gelişmelerle birlikte, altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 1812 dolara düştü.

ABD altın vadeli işlemleri ise 0,4 düşüşle ons başına 1810 dolara yükseldi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise spot piyasadaki fiyatlanmanın yanında dolar/TL'deki seyir üzerinden de belirleniyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 16’ya yakın seviyelerde hareket ederken gram altın 926 TL'den işlem gördü.

Çeyrek altın 1515 TL alış ve 1535 TL satış fiyatında işlem görürken Cumhuriyet altını ise 6 bin 54 TL alış ve 6 bin 116 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

İlginizi Çekebilir Dolar/TL'de baş döndüren hareketlilik