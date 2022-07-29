Amazon zarar etti, Apple gelirlerini artırdı

Apple net gelirini yüzde 2 artırırken Amazon geçen yıla kıyasla zarar ettiğini bildirdi. Microsoft ve Alphabet’in performanslarıysa hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sozcu.com.tr

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ABD ve dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Amazon ve Apple ikinci çeyrek performanslarını açıkladı.

Her iki şirket de beklentilerin üstünde bir performans sergilese de teknoloji devlerinin bilançoları zorlu ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiklerine işaret ediyor.

CNBC'nin haberine göre Amazon ikinci çeyrekte hisse başına 20 dolar/sent kayıp bildirmesine rağmen teknoloji devinin hisseleri yüzde 12 arttı.

AMAZON BEKLENTİLERİ AŞTI

Bununla birlikte şirketin gelirleri beklentileri aştı ve 121,23 milyar dolara ulaştı. Refinitiv'in anketine katılan analistler gelirin 119,09 milyar dolar düzeyinde kaydedileceğini tahmin ediyordu. Bu, yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor ve Amazon'un yaklaşık 20 yıldır en yavaş büyüme performansının kaydedildiğine işaret ediyor. İlk çeyrekte yüzde 7,3'lük artış kaydedilmişti.

Öte yandan bir yıl önceki 7,8 milyar dolarlık kâr etmesine rağmen Amazon bu çeyrekte 2 milyar dolar zarar etti. Zarar kısmen şirketin, bu yıl değeri düşen elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive Inc.'deki hissesinden kaynaklandı.

Şirket üçüncü çeyrekte 125 milyar dolar ila 130 milyar dolar arasında gelir bildirmeyi beklediğini açıkladı. Bu, yüzde 13 ila 17'lik bir büyüme anlamına geliyor.

Amazon'un CEO'su Andy Jassy, “Yakıt, enerji ve nakliye maliyetlerindeki süregelen enflasyonist baskılara rağmen, geçen çeyrekte bahsettiğimiz daha kontrol edilebilir maliyetlerde ilerleme kaydediyoruz. Özellikle sipariş karşılama ağımızın verimliliğini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

APPLE'IN GELİRİ YÜZDE 2 ARTTI

Bununla birlikte Apple da Amazon gibi beklentileri aştı.

Apple'ın hisseleri 3'ten fazla değer kazandı. Teknoloji devi 82,96 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,20 dolar kazanç bildirdi. Refinitiv'in anketine katılan analistler, 82,81 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 1,16 dolar kazanç tahmin etmişti.

Satış temposunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde iPhone segmentinin önemli bir payı olduğu bildirildi.

Apple'ın geliri çeyrek boyunca yüzde 2 arttı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 36'lık büyüme bildiren şirket geçen çeyrekte de yüzde 8'in üstündeki büyüme kaydetmişti.

Apple'ın CEO'su Tim Cook sonuçların beklentilerin üstünde gerçekleştiğini belirtirken şirketin CFO'su Luca Maestri zorlu bir çalışma atmosterinden geçtiklerini belirtti.

ALPHABET VE MİCROSOFT BEKLENTİLERİN ALTINDA

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in toplam geliri ikinci çeyrekte yüzde 13 artarak 69,7 milyar dolar olmuştu. Bu miktar 2021’in ikinci çeyreğinde 61,9 milyar dolardı. Öte yandan şirketin beklentisiyse 70,8 milyar dolar düzeyindeydi. Alphabet’in performansı önceki yıla kıyasla art arda dördüncü üç aylık yavaşlamaya işaret etmişti.

Microsoft ise bu çeyrekte bir önceki yıla göre toplam gelirinin yüzde 12 artışla 51,9 milyar dolar olduğu belirtmişti. Şirketin hisse başına kazancıysa yüzde 3 artarak 2,23 dolara yükselmişti. Wall Street toplam gelirin 52,4 milyar dolar olacağını ve hisse başına 2,30 dolar kazanç elde edilmesini tahmin etmişti.

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