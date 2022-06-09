Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, 1 Temmuz'da varlık alım programını bitireceğini ve faiz artışına gidebileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında beklentilere paralel olarak faizleri sabit tuttu.

Banka, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini yüzde -0,50'de tuttu.

TEMMUZDA FAİZ ARTIŞI GELİYOR

Banka 2015 yılında başlayan varlık alım programını 1 Temmuz’da bitireceğini açıklarken, temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyurdu. Bu gerçekleşirse banka, 10 yıldan uzun süre sonra ilk kez faiz artırmış olacak.

Eylül ayında da artış öngörüldü. Açıklamada enflasyon görünümü kötüleşirse eylülde daha büyük adım atılmasının mümkün olduğu, eylül ayından sonra ise “kademeli fakat sürekli” faiz artışı olacağı belirtildi.

Banka bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre, enflasyon tahmini 2022 için yüzde 5,1’ten yüzde 6,8’e, 2023 için yüzde 2,1’den yüzde 3,5’e, 2024 için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1’e yükseltildi.

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,1 ile rekor tazelemişti.

‘ENFLASYON BİR SÜRE YÜKSEK KALACAK’

Kararın ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarda bulundu. Lagarde’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Yüksek enflasyon hepimiz için büyük bir sorun. İcra kurulu enflasyonun yüzde 2’lik hedefimize dönmesini sağlayacaktır.

Enflasyon bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Enerji maliyetlerinin ılımlı hale gelmesi, tedarik sorunlarının gevşemesi ve para politikasının normalleşmesinin enflasyonda düşüşe yol açması bekleniyor. Manşet enflasyon tahmin icra kurulunun hedefinin biraz üzerinde kalacaktır.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olan gereksiz agresyonu Avrupa’da ve diğer yerlerde ekonomileri baskılamakta ve ticareti bozmaktadır. Yüksek enerji ve emtia fiyatlarının artmasına da neden olmaktadır. Bu faktörler yakın vadede güveni bozmaya devam edecek. Ancak ekonominin büyümeye devam etmesi için koşullar vardır. Bir kez karşı rüzgarlar azaldığında ekonomik aktivitenin artması beklenmekte.

Uygun bir para politikası için ne gerekiyorsa devam etmeye kararlıyız. Artık faizleri artırma zamanı için koyduğumuz koşulların karşılandığını gördük. Merkez Bankası’nın politika sekansına göre faizleri temmuzda 25 baz puan artırma niyetindeyiz. Faiz artışlarının kalibrasyonu enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon görünümü bozulursa Eylül’de 25 baz puandan büyük faiz artışı uygun olabilir.”

İlginizi Çekebilir Dolarda tırmanış devam ediyor: Uç önlemler endişesi artıyor

İlginizi Çekebilir Ünlü ekonomistten korkutan uyarı: Asya krizi kapıda mı?