Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, üçüncü çeyrek başında tahvil alım programını bitirmelerinden birkaç hafta sonra faiz artırımı yapacaklarının sinyalini verdi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin tahvil alım programını bu yılın üçüncü çeyreğinin başlarında sona erdireceğini ve ardından sadece “birkaç hafta” sonra faiz artırımı yapabileceğini açıkladı.

Lagarde Slovenya’nın başkentinde konferansta yaptığı açıklamada, “Beklentim (tahvil alımlarının) üçüncü çeyreğin başlarında sonlandırılması” dedi.

Lagarde “ECB’nin faizlere yönelik ileriye dönük yönlendirmesiyle açıklanan ilk faiz artırımı, net varlık alımlarının sona ermesinden bir süre sonra yapılacak ve sadece birkaç hafta sonra olabilir” diye konuştu.

ECB ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

Öte yandan, Euro bölgesi enflasyonunun ECB’nin hedefinin neredeyse dört kat üzerine çıkarak yüzde 7.5 ile rekor seviyede seyretmesi, ekonomiye destek politikasını geri çekmesi için bankanın üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bazı politika yapıcılar varlık alımlarının sonlandırılması ve faiz artırımlarına gidilmesi gibi adımlar da dahil olmak üzere daha hızlı “normalleşmeye” gidilmesini istiyor. (REUTERS)

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