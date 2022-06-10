Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Haziran 2022

Dolar 10 Haziran Cuma günü 17.21 TL'den işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması TL’de hızlı bir değerlenme yarattı. Dolar kuru 17,40’lı seviyelerden 16,70’lere kadar indi ancak Asya seansı içerisinde TL’deki kazançların silindiği ve dolar yeniden 17 seviyesi üzerine dönüş yaptı.

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Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 17.2286 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.19 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 88.65 seviyesinde iken momentumu 105.32 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.21 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.721 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 10 Haziran 2022 Dolar yorumları: DolarTL dün akşam 16.80 seviyesine yönelik bir gevşeme gösterse de kayıplarını geri aldı. Bu sabah 17.20 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. 17.20 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda yukarıda 17.35 ve 17.65 direnç seviyeleri izlenmeye devam edilecek. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.80 destek görevi görebilir.