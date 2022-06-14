Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Haziran 2022
Dolar 14 Haziran 2022 Salı günü 17.24 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kazanması, Doları TL karşısında yukarı yönde destekliyor. Önceki işlem gününde 17.2713 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.05 olarak gerçekleşti.
Dolar kuru görünümü yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 85.50 seviyesinde iken momentumu 106.49 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 17.24 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.724 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 14 HAZİRAN 2022
Ekonomi uzmanlarının 14 Haziran 2022 Dolar yorumları: DolarTL bu hafta 17.20 üzerinde seyrini korumaktadır. 17.20 üzerindeki seyirler dolar kurunda 18 seviyesine yönelik beklenti oluşturabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında sırasıyla 17.35 ve 17.65 direnç seviyeleri takip edilebilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. 16.75 seviyesi altında seyirler görülmeden dolar kurunda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik koşullar oluşmayabilir.