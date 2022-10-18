Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Ekim 2022

Dolar, 18 Ekim 2022 Salı günü 18.59 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL’yi aşağı yönde baskılıyor. Dolar kuru geçtiğimiz günü yatay seyirde 18,5809 seviyesinde tamamladı.

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Dolar/TL'de dün güne yatay yönde başlarken, küresel piyasalarda dolar endeksinde yaşanan değer kaybının etkisiyle 18,55 seviyesine doğru geri çekildi. Dolar/TL'nin son dönemde 18,55 – 18,65 dar bant aralığında sıkışma yaşandığı görülürken, bu bant dışında fiyatlamaların oluşması halinde sert hareketler görülebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.59 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.859 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 18 EKİM 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Ekim 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlerde 18,60 – 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO'nı bulunduğu 18,53 önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35'e doğru geri çekilmeler görülebilir. Dün yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilirken, bütçe Eylül ayında 78,6 milyar TL açık verdi. KKM'nin bütçeye maliyeti ise 7 ayda 84,9 milyar TL oldu. Yurt içerisinde 20 Ekim Perşembe TSI 14:00'te TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Foreks'in anketine göre TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizinin %11,00 seviyesine indirilmesi beklenmektedir.