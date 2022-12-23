Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Aralık 2022

Dolar 23 Aralık Cuma günü 18.68 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL paritesi TCMB faiz kararının ardından hafif yukarıda fiyatlanıyor. Dolar kurunu etkileyen bir diğer unsur olan asgari ücretin ardından paritede hafif yukarı yönlü tepki izlenirken ABD’den gelen güçlü makroekonomik veriler de Fed’in faiz artırımlarında agresif olacağı endişeleriyle Dolar Endeksinde yükselişe neden oldu.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif eksi yönde oranında yükseliş ile 18,65 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,65-18,70 oldu. Yukarı yönlü ataklar 18,70 direncinden tepkiyle karşılaştı. Kapanışı 18,60 üzerinde yer almaya devam eden kurda son 12 haftalık işlemler 18,50-18,70 bandında gerçekleşmeye devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.68 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.868 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 ARALIK 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Aralık 2022 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen trende hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,65 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.