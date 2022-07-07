Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 7 Temmuz 2022

Dolar 7 Temmuz Perşembe günü 17.29 TL'den işlem görüyor. Dolar hafta başında 16.75 seviyesinde iken 17.20 seviyesinin üzerine yükseldi. Hafta başına göre yükselişi yüzde 3’e yaklaştı. Doların Euro karşısında güç kazanması, Dolar kurunu Türk lirası karşısında yukarı yönde destekliyor.

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Yükselişini sürdüren dolar endeksi dün 107 seviyesi üzerine ulaşırken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının derinleştiği takip edildi. Artan güvenli liman talebi ve eurodaki düşüş çerçevesinde dün 107,26 seviyesine kadar dolar endeksi son 20 yılın zirvesini yeniledi. Bununla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Türk lirası ise dolar karşısında %127 değer kaybederek en zayıf performans gösteren beşinci gelişen ülke para birimini konumunda yer aldı

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.29 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.729 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 7 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Temmuz 2022 dolar yorumları: DolarTL yeniden 17.20 seviyesinin üzerinde. 16.80 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü hareketin hız kazanması ile birlikte 17.20 seviyesi de aşılmış görünüyor. Haftanın devamında 17.25 seviyesinin de yukarı yönde aşılması durumunda Haziran ayında direnç olarak takip edilen 17.40 seviyesi yeni direnç bölgesi olabilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.94 ve 16.80 seviyeleri destek görevi görebilir ve bu seviyelerden tepki alımlarının geldiği görülebilir.