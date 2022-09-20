Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 20 Eylül 2022

Dolar, 20 Eylül 2022 Salı günü 18.30 TL'den işlem görüyor. TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında %2'nin altında değer kaybetti. Son günlerde küresel piyasalardaki sert satışlara kıyasla neredeyse yatay seyrine devam eden kur en yüksek 18.31 seviyesini gördü.

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Kur bu sabah 0859’da 18.2900/18.3000 seviyesindeydi. Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri %19’a yakın, yılbaşından beri %28’e yakın, son bir yılda ise %54 değer kaybetti. TL geçen yıl da %40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.30 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.830 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 20 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Eylül 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL haftaya 18,26 seviyelerinden pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Kur tarafında son üç haftalık işlemlerin oldukça dar bir bant aralığında gerçekleştiği görüldü. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda psikolojik seviye olan 18,00 TL üzerinde fiyatların kalıcı olması halinde, yukarı yönde tarihi zirve seviyesi olan 18,36 TL'nin kısa vadede test edilebileceği düşünülebilir. 18,36 öncesi ara direnç seviyesi olarak ise 18,30 bölgesi takip edilebilir. Dolar/TL'de 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise 18,50 ara direnç olmak üzere kanalın üst bandının geçtiği 18,80-19,00 bölgesi test edilebilir.