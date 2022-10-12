ECB Başkanı’ndan enflasyon mesajı: Faiz en etkili yöntem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "faiz sebep enflasyon neticedir" diyor ve faiz indirimleriyle beraber enflasyonun da düşeceğini öne sürüyordu ancak beklenen olmadı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise bugün "Mevcut araçlar içerisinde geleneksel olan faiz oranlarının en etkili yöntem olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Finans Enstitüsü’nün yıllık toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şu anda yüksek bir seviyede istenmeyen enflasyon olduğunu kaydeden Lagarde, “Enerji fiyatları enflasyonu etkileyeme devam edecek” dedi.

Enflasyonla mücadelede ellerinde pek çok araç seti olduğunu belirten Lagarde, bunların arasından en uygun olanı seçtiklerini kaydederek parasal sıkılaşma görüşmelerinin başladığını ve devam edeceğini söyledi.

‘AVRUPA RESESYONDA DEĞİL’

Avrupa’nın resesyonda olmadığını da belirten Lagarde, “Fabrika verilerinin gösterdiği gibi pozitif büyüme var” dedi.

Aralık ayından beri yüzde 2 hedefine ulaşmak için para politikası araçlarını kullandıklarını kaydeden Lagarde, “Mevcut araçlar içerisinde geleneksel olan faiz oranlarının en etkili yöntem olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon beklentilerini çıpalamaya odaklandık, yüzde 2 hedefine ulaşıncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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